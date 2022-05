"Hay quienes desean que no actúe": Productores de la próxima película de Kevin Spacey responden a las nuevas acusaciones contra el actor

Los productores de 'Peter Five Eight', la nueva película protagonizada por el actor estadounidense Kevin Spacey, quien fue acusado este jueves de agresión sexual contra tres hombres, se han pronunciado al respecto.

"Aunque es lamentable que el aumento de la prensa negativa coincida con el regreso de Kevin al trabajo, eso también era de esperar", declararon los patrocinadores del filme, citados por The Hollywood Reporter. "Hay quienes desean que no actúe, pero los superan los fans de todo el mundo que esperan que el artista, que han admirado durante décadas, vuelva a la pantalla", afirmaron.

"No tenemos conocimiento ni comentario alguno sobre las diversas acusaciones, y creemos que es un asunto que debe resolver la Justicia", afirmaron desde la productora. "'Peter Five Eight' es una película para aficionados que se interesan más por el arte que por el escándalo", añadieron.

Este jueves, la Fiscalía General para Inglaterra y Gales, autorizó la presentación de cargos de agresión sexual contra Spacey. Se trata de cuatro causas que, probablemente, tuvieron lugar en Londres y Gloucestershire (Reino Unido) entre marzo de 2005 y abril de 2013.

Las acusaciones de agresión sexual contra el famoso cineasta dos veces ganador del Óscar se plantearon públicamente por primera vez en 2017, mientras crecía el movimiento 'MeToo'. Debido a este escándalo, Spacey fue suspendido de la serie de Netflix 'House of Cards' y del drama policíaco 'Todo el dinero del mundo', dirigida por Ridley Scott.