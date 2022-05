"Me disculpo por haber causado daño a personas que no conocía": Sale de prisión Fusako Shigenobu, fundadora del Ejército Rojo Japonés

Fusako Shigenobu, fundadora del Ejército Rojo Japonés, organización disuelta tachada como terrorista en Japón y EE.UU., salió de prisión este sábado en Tokio tras cumplir una condena de 20 años, informa la agencia Kyodo.

La mujer fue arrestada en 2000 en la ciudad de Osaka por organizar el ataque del grupo guerrillero a la Embajada de Francia en La Haya (Países Bajos) en 1974. En aquel asalto, los miembros del Ejército Rojo Japonés tomaron al embajador galo y otras personas como rehenes para conseguir la liberación de un miembro de la organización arrestado en Francia.

Tras salir de la prisión médica de la capital japonesa, Shigenobu, ahora de 76 años, que lucha contra un cáncer, fue rodeada y abrazada por sus simpatizantes. La mujer se disculpó por haber causado dolor a personas inocentes. "Me disculpo por haber causado daño a personas que no conocía. Ahora, me gustaría concentrarme en mi terapia y mi aprendizaje en primer lugar", señaló.

En un comunicado publicado a primera hora del día reconoció haber cometido "errores". Sin embargo, indicó: "Estoy agradecida de haber vivido de acuerdo con mi deseo de cambiar el mundo para mejor. Si se me pide, como uno de los testigos de la época, desempeñaré mi papel transmitiendo reflexiones y reseñas".

Por su parte, Mei, hija de Shigenobu, aseguró anteriormente que su madre ya no está interesada en la violencia e intentará ponerse en contacto con el mundo a través de las redes sociales. En particular, la exintegrante del grupo quiere continuar escribiendo sobre la situación con los palestinos bajo la ocupación de Israel. Ambas planean vivir en Japón durante un tiempo.

Shigenobu abandonó su país natal en 1971 y se asentó en Líbano, donde fundó su organización terrorista que existió hasta su disolución formal en 2001, cuando la mujer ya estaba en prisión.

El grupo buscaba efectuar una revolución proletaria en Japón, acabar con la monarquía de la familia imperial, así como aportar a una revolución socialista global.

Cadena de ataques

Se considera responsable de una serie de atentados. Así, en 1972 perpetró un ataque en el Aeropuerto de Lod en Tel Aviv (Israel), que se saldó con una decena de muertos y más de 70 heridos. En 1975, asaltaron las Embajadas de Suecia y de EE.UU. en Kuala Lumpur (Malasia), exigiendo la liberación de los milicianos encarcelados en Japón.

Entre otros actos de agresión atribuidos a la organización figuran el secuestro de un vuelo de la aerolínea Japan Airlines sobre la India en 1977, el ataque mortal contra varias embajadas en Jakarta (Indonesia) en 1986 o la explosión de un coche en un club militar estadounidense en Nápoles (Italia) en 1988.

Pese a que las autoridades de Japón lograron capturar a una docena de los miembros del grupo terrorista, otros siete permanecen en libertad. El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio publicó en febrero un video que ofrece imágenes aproximadas y actualizadas de los miembros en cuestión que ahora tienen más de 70 años.