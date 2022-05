López Obrador pide renombrar el 'Triángulo Dorado' de la droga de México por la 'región de la buena vecindad'

El mandatario también ha pedido a EE.UU. ya no referirse a Guatemala, Honduras y El Salvador como el 'Triángulo de Centroamérica'.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que le gustaría cambiar el nombre de la región comúnmente conocida como el 'Triángulo Dorado' de la droga en México, por algo similar al "triángulo de la gente buena y trabajadora".

Se trata de una remota área montañosa en el norte del país, donde convergen los límites de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango; uno de los enclaves geográficos más peligrosos de México. Durante décadas, el 'Triángulo Dorado' ha sido considerado como bastión de diversos grupos criminales. Debido a su compleja orografía, poca presencia policial y militar, así como por su cercanía con zonas costeras y serranas, los cárteles encontraron el lugar ideal para establecerse y emprender toda clase de negocios ilícitos.

"No me gusta, me molesta que le llamen el 'Triángulo Dorado' y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle el 'triángulo de la gente buena, de la gente trabajadora', o la 'región de la buena vecindad' o algo así", dijo López Obrador este viernes durante una visita a la localidad de Guadalupe y Calvo (Chihuahua).

'Triángulo de Centroamérica'

En medio de la ovación de los presentes por la propuesta, el mandatario llamó a dejar de estigmatizar a quienes viven en esa región, porque allí "hay mucha bondad, mucha gente buena y trabajadora".

Además, indicó que ha pedido al Gobierno de EE.UU. que "ya no hablara del Triángulo de Centroamérica", en referencia a Guatemala, Honduras y El Salvador. "A los centroamericanos no les gusta que les llamen así […]. Son los países de Centroamérica, nada de Triángulo", insistió.