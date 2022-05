Moscú: Medios de EE.UU. realizan una "campaña de demonización" de las Fuerzas Armadas rusas con acusaciones de genocidio en Ucrania

La Embajada de Rusia en EE.UU. subraya que la situación 'in situ' demuestra lo contrario y recomienda que se preste atención a los radicales ucranianos.

Las acusaciones divulgadas por medios estadounidenses de que Rusia supuestamente está fomentando un genocidio en Ucrania son parte de una campaña de "demonización de las Fuerzas Armadas rusas", denunció la Embajada de Rusia en Washington.

"Hemos prestado atención a un informe difundido en los medios de comunicación estadounidenses hecho por New Lines Institute for Strategy and Policy, que acusa a Rusia de fomentar un genocidio en Ucrania. Esta última insinuación rusófoba forma parte de una campaña de Occidente para demonizar a las Fuerzas Armadas rusas", indicó la representación diplomática en su cuenta oficial de Facebook (red social propiedad de Meta, empresa reconocida como extremista en Rusia).

La misión diplomática subrayó que "la situación sobre el terreno es "todo lo contrario": se proporciona e intensifica ayuda humanitaria en las zonas de Ucrania controladas por las fuerzas rusas. En particular, se han enviado cientos de toneladas de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.

Asimismo, aseguró que la parte rusa garantiza la seguridad de los corredores humanitarios que abren en el territorio controlado.

"Las fuerzas navales rusas han desminado las aguas del puerto de Mariúpol, continúan medidas para restaurar la infraestructura portuaria y han creado las condiciones para el funcionamiento de dos corredores marítimos", señaló.

Además, sostuvo, los equipos rusos de desminado han limpiado de artefactos explosivos más de 190 hectáreas en las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk.

"La opinión pública estadounidense debería prestar atención a los hechos y dejar su indiferencia criminal ante las acciones de los radicales ucranianos que, amparándose en las necesidades de las fuerzas de defensa, arrebatan dinero y coches a los civiles, abren fuego indiscriminado contra los refugiados y aterrorizan y torturan a cualquiera que no comparta su ideología nazi", acentuó la Embajada.

Como ejemplo, mencionó que los militantes de la organización ultranacionalista Pravy Sektor (Sector Derecho) están llamando abiertamente al genocidio de la población de habla rusa y de la diáspora griega en el distrito de Velíkaya Novosiolka de la República Popular de Donetsk.

"Estas acciones, fomentadas por las autoridades ucranianas, son verdaderos actos de terror y crímenes de guerra", remarcó la legación rusa.