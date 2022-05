La OMS: El actual brote de viruela del mono podría ser "la punta del iceberg"

Los más de doscientos casos de viruela de monos detectados en varios continentes a lo largo de este mes podrían ser la "punta del iceberg", según lo advirtió este viernes Sylvie Briand, una de los directivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La directora del Departamento de Preparación ante Peligros de Infección Globales sugirió en rueda de prensa que podría haber "muchos más casos que no se detectan en las comunidades", ya que los síntomas definitivos del virus de la viruela del mono (Monkeypox) se no manifiestan de forma inmediata.

"Sabemos que tendremos más casos en los próximos días", reconoció Briand, que hizo una llamada para que no cunda el pánico, dado que "no es una enfermedad que deba preocupar al público en general". "No es el covid ni otras enfermedades que se propagan rápidamente", aclaró.

Aunque la OMS sigue tratando de determinar el origen exacto del reciente brote de la viruela del mono, no hay indicios de que el virus responsable haya mutado o se haya vuelto más peligroso.

¿Cómo es la enfermedad?

La viruela del mono es una zoonosis viral poco frecuente causada por el virus Monkeypox. Los primeros casos en animales se identificaron en la década de 1950 en monos de África, mientras que en humanos se registraron por primera vez en 1970, en la República Democrática del Congo.

En los últimos 10 años, se ha registrado un incremento del número de contagios en varios países ubicados en el centro y el oeste de África, con casos importados en otros puntos del mundo como EE.UU., Reino, Israel y Singapur.

En humanos, la enfermedad tiene un período de incubación de 6 a 16 días y se manifiesta en un primer momento en forma de dolencias similares a las de la gripe, como fiebre, dolores musculares e inflamación de los ganglios linfáticos, que preceden a la reveladora erupción parecida a la varicela que aparece en la cara y en el cuerpo. Aunque no se conoce cura para el virus, suele remitir al cabo de 2-4 semanas. No obstante, ha habido algunos casos ligados a mortalidad.

La transmisión entre personas no es común, pero suele producirse a través de gotículas respiratorias, fluidos corporales, material en lesiones o contacto con telas infectadas.

Según la OMS, la mayoría de los casos detectados este mes se han dado en hombres que tuvieron contactos sexuales con otros hombres. Los patrones de la transmisión hicieron que las autoridades sanitarias de ciertos países destacaran por separado los riesgos que presenta la enfermedad para la comunidad homosexual y bisexual.