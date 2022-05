Bolsonaro tacha de "canallada" los resultados de una encuesta que amplía la ventaja de Lula de cara a las presidenciales

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha calificado de "canallada" los resultados de una reciente encuesta de intención de voto, que constata un incremento de la ventaja de su rival en las urnas, Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a las elecciones generales de octubre.

Esta semana el Instituto Datafolha publicó los resultados de un sondeo, en el que se reveló que las intenciones de voto a favor de Lula subieron del 43 % al 48 %, mientras que el apoyo a Bolsonaro apenas avanzó del 26 al 27 %. En grupos específicos, como el de los evangélicos, es donde el mandatario estaría al frente, con un 39 % de las intenciones de voto frente al 36 % de su rival.

Según denunció Bolsonaro este viernes, durante su programa semanal a través de las redes sociales, estos datos no reflejan la realidad de los evangélicos, puesto que están en contra del aborto y de la ideología de género, entre otras propuestas de la izquierda.

"Esto no es un 'fake news', es una canallada", censuró. "Yo sé que no soy unanimidad en ningún lugar, pero, por ejemplo, si hiciesen una encuesta seria con las Fuerzas Armadas no van a decir que los militares están divididos o que los policías también", agregó.

Según el jefe de Estado, Datafolha no está actuando con imparcialidad y pretende polarizar la sociedad. Además, calificó la encuesta de "comprada".