"Berlín no puede cumplir todos los deseos de Ucrania": un ministro alemán rechaza las críticas de Kiev sobre suministros de armas

Asimismo, el alto funcionario enfatizó que no es cierto que Alemania "no entrega nada o muy poco" a Kiev.

Alemania no puede entregar a Ucrania todas las armas que solicita Kiev, reconoció este sábado el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, en una entrevista con Welt am Sonntag.

"Es cierto que Berlín no puede cumplir todos los deseos de Ucrania. Esto crea una cierta tensión", confesó el ministro alemán.

No obstante, opinó que las acusaciones de que Alemania está haciendo muy poco para ayudar a Ucrania "son incorrectas porque no son ciertas" y enfatizó que "de ninguna manera" se puede decir que Alemania "no entrega nada o muy poco" a Kiev.

"Mientras hablamos, los soldados ucranianos están siendo entrenados en la [artillería autopropulsada] Panzerhaubitze 2000. Es una de las armas de artillería más modernas", enfatizó el alto cargo al recordar que Alemania pronto entregará estos suministros al país eslavo.

El ministro alemán opinó que su país recibe críticas debido a las expectaciones de la comunidad internacional y la población. "Se puede explicar [las críticas] porque, como la economía más grande de la Unión Europea, somos un país del que la gente espera mucho con razón, y también porque Alemania ha tenido una relación demasiado acrítica hacia el Gobierno ruso en los últimos años", sugirió. "Hoy enfrentamos la deuda en la que nos metimos en el pasado", agregó.

Críticas desde Kiev

En las últimas semanas, los suministros de asistencia militar alemana a Ucrania fueron duramente criticadas desde Kiev. Este miércoles, el embajador ucraniano en Berlín, Andréi Mélnik, insinuó que el envío de los suministros militares va con la velocidad del caracol.

En ocasiones previas, el embajador ucraniano también afirmó que Berlín solo quiere "mantener su prosperidad" y acusó al canciller alemán, Olaf Scholz, de hacerse el ofendido, utilizando la frase coloquial en alemán que significa literalmente "jugar a la salchicha de hígado ofendida", luego de que el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, rechazara una reunión con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier.