"¿Vichada? ¿Eso qué es?": el candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández gana en un departamento que no sabía que existía

El candidato a la presidencia colombiana Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, que disputará el cargo en segunda vuelta, resultó victorioso en un departamento del que no tenía conocimiento hasta hace tres meses.

Tras los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le dan la victoria a Hernández en el departamento del Vichada con un 39,57 % de los votos, varios internautas recordaron un video de febrero de este año, en el que una persona pide al candidato enviar un saludo para el Vichada, a lo que Hernández reacciona preguntando: "¿Eso qué es?".

"¿Para el Vichada? ¿Eso qué es? ¿Cuál es la capital?", dijo el candidato antes de que le explicaran que se trataba de un departamento.

"¡Ah, bueno! Para Puerto Carreño, en el Vichada, un saludo muy especial y los invito a que me acompañen el próximo 29 de mayo en las elecciones ¡Entréguenle la chequera a Rodolfo Hernández! ¡No los voy a defraudar!", expresó.

¿ Los candidatos presidenciales tienen el país en la cabeza y lo conocen? Eeee claro, un ejemplo es Rodolfo Hernández solo sabe gritar y dar cachetadas pic.twitter.com/pZ2lXkKTju — Alex Rúa Petro Presidente (@Alex_RuaP) February 20, 2022

El exalcalde de Bucaramanga alcanzó más de 8 millones de votos en los comicios de esta jornada, de los cuales 6.670 los consiguió en ese departamento del este de Colombia, cuya capital es Puerto Carreño. Sus resultados en la región superaron a los de su opositor para la segunda vuelta, Gustavo Petro, que obtuvo poco más de 5.500 votos en el Vichada.

El video de la metedura de pata de Hernández rápidamente inundó las redes sociales de críticas tanto de internautas del Vichada como de otras partes de Colombia que cuestionaron enfurecidos su conocimiento e interés por el país.

"Si no conoce los departamentos del país al que aspira gobernar, ahora imagínense cómo estará de información sobre sus problemáticas", criticó un internauta. Otras reacciones al comentario del empresario de 76 años fueron: "No sabe cómo funciona el país, no es nada, ni lo conoce, no sabe dónde es el Vichada" y "espero que esto baste para que la gente no piense en votar por este señor".

Posteriormente, Hernández ofreció una disculpa y aceptó su error, destacando que él no se olvidaba del Vichada e instó a los ciudadanos a que no se dejaran engañar por sus contradictores.

"Pido disculpas a la gente del Vichada por mi error. Les quiero pedir que no se dejen engañar por esos politiqueros ladrones que son los culpables de la miseria y la corrupción del departamento. Ellos son los verdaderos culpables del olvido del Vichada por más de 30 años", dijo en un video compartido en sus redes.