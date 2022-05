Nadal no descarta que su próximo partido contra Djokovic sea su última participación en Roland Garros

"He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera. Lo que intento es disfrutar y seguir viviendo el sueño de jugar a tenis y llegar a las últimas rondas de Roland Garros", aseveró el tenista español.

El tenista español Rafael Nadal no descartó este domingo que el próximo partido que disputará con el serbio Novak Djokovic en los cuartos de final de Roland Garros sea su última participación en el torneo.

"El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí y yo conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día", señaló Nadal en una conferencia de prensa, citado por Marca, luego del encuentro por la cuarta ronda del certamen, en el que se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime por 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3. "He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera. Lo que intento es disfrutar y seguir viviendo el sueño de jugar a tenis y llegar a las últimas rondas de Roland Garros", agregó.

En cuanto al próximo encuentro con el tenista serbio el próximo martes, Nadal lo calificó como un "gran reto" y admitió que su contrincante es el favorito. "[Djokovic] ha ganado los últimos nueve partidos, es campeón de Roma y estará con confianza", explicó.

"Sé mi situación [física] y la acepto. Yo lo que voy a hacer es luchar, no me puedo quejar porque estoy en cuartos. Hace dos semanas y media, a pesar de que tenía esperanzas, no sabía si iba a estar aquí y estoy disfrutando de unos cuartos. Cada partido puede ser mi último en Roland Garros", aseveró el tenista español.

Nadal en los últimos meses apenas pudo jugar tras sufrir una fisura en las costillas en el torneo de Indian Wells, y por un problema en el pie, que sufre desde el inicio de su carrera y le provoca episodios de mucho dolor, en el Masters de Roma hace poco más de dos semanas.