La OTAN "ahora no tiene restricciones" para desplegar sus fuerzas en el este de Europa, sostiene el subsecretario de la Alianza

Mircea Geoana dijo que el Acta Fundacional de la OTAN-Rusia de 1997 "básicamente no está funcionando" debido al operativo militar de Moscú en Ucrania.

El subsecretario general de la OTAN, Mircea Geoana, declaró el pasado domingo que la Alianza Atlántica "ahora no tiene restricciones" para reforzar su posición en el este de Europa.

De acuerdo con sus palabras, el inicio del operativo militar de Rusia en Ucrania "anuló" cualquier contenido del Acta Fundacional de la OTAN-Rusia, alcanzado en 1997.

Geoana afirmó a AFP que el acta "básicamente no está funcionando por [culpa de] Rusia". "Tomaron decisiones, asumieron obligaciones allí de no agredir a vecinos, lo que están haciendo, y de tener consultas regulares con la OTAN, lo que no están haciendo", declaró.

Opina que, en estas circunstancias, la Alianza Atlántica ahora "no tiene restricciones para tener una postura firme en el flanco oriental y para garantizar que cada pulgada cuadrada del territorio de la OTAN esté protegida por el Artículo 5 [sobre la defensa colectiva] y nuestros aliados". Agregó que espera "presencia firme, flexible y sostenible", sin proporcionar detalles acerca de cualquier posible despliegue de fuerzas en la región.

Cabe recordar que, en el marco del Acta Fundacional de la OTAN-Rusia, los firmantes acordaron trabajar para "evitar cualquier acumulación potencialmente peligrosa de fuerzas convencionales en regiones acordadas de Europa, incluida Europa central y oriental". La Alianza prometió "realizar su defensa colectiva y otras tareas a través del logro de compatibilidad, integración y potencial de refuerzo necesarios y no a través de despliegue adicional permanente de fuerzas de combate significativas".