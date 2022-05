El expresidente de México Enrique Peña Nieto obtuvo visa dorada en España tras adquirir un inmueble por más de 500.000 euros

El expresidente de México Enrique Peña Nieto se ha instalado en España, país donde obtuvo una visa dorada, según reveló el diario El País.

Este visado, que concede una autorización de residencia y trabajo, se otorga en España a grandes inversores, entre ellos a quienes destinen al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tengan un proyecto empresarial o que compren inmuebles por al menos 500.000 euros.

De acuerdo con el medio, el exmandatario, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien gobernó México entre 2012 y 2018, adquirió en 2020 un local comercial valorado en más de 500.000 euros.

El inmueble está ubicado en el lujoso barrio de Chamberí, en Madrid; tiene 105 metros cuadrados y terraza interior.

No obstante, el exmandatario no residiría en esa propiedad, puesto que está residenciado en la exclusiva urbanización Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix. Este inmueble, sin embargo, no es suyo, sino que pertenece a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889.500 euros.

La visa dorada de Peña Nieto expira en octubre próximo, luego de ello el exmandatario puede solicitar la nacionalidad española o renovar ese mismo permiso.