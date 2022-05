El presidente de Perú denuncia "una persecución política irracional" y propone quitar la inmunidad judicial a "todos los altos funcionarios"

El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció este lunes una campaña mediática en su contra por parte de sus oponentes políticos.

"Debo decirles con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la república. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios", dijo el mandatario durante una reunión del Consejo de Ministros del país en Loreto.

"¿Y el resto de gestiones? ¿Y los demás presidentes de la república? ¿Y los demás ministros? ¿Fueron santos? ¿No tienen nada ahora? […] ¿Los problemas del Perú están naciendo recién en este Gobierno?", preguntó Castillo. Además, aseguró: "Me ratifico en [...] que no le he robado ningún centavo al país y no lo robaré porque no he venido para eso".

En la luz de esa campaña, el presidente peruano anunció su intención de expandir la jurisdicción a los funcionarios que ahora están exentos de rendir cuentas a la Justicia.

"Vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación? ¡Sometámonos todos! ¡El poder Ejecutivo, el poder Legislativo, el poder Judicial, el Ministerio Público, todos los funcionarios del Estado para transparentar al país y para trabajar de la mano!", pronunció Castillo, afirmando que planea "ser vigilante del accionar de los ministros".

Un día antes, el fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez Velarde, dispuso incluir a Castillo en la investigación preliminar que se abrió previamente contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, y seis congresistas del partido Acción Popular, conocidos como 'Los Niños'. Según informó el Ministerio Público del país, el mandatario fue incluido en la pesquisa debido a "la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada".

La defensa del presidente peruano calificó como "una clara violación a la Constitución" la decisión de Sánchez. "Mi cliente se declara completamente inocente. Esta apertura de la investigación, que no tiene precedente en la historia del derecho peruano, es una clara y abierta violación al artículo 117 de la Constitución", declaró Benji Espinoza, uno de los abogados del mandatario.