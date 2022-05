Canciller ucraniano declara que Kiev "está cansado de esperar" el suministro de armas de Alemania

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, afirmó que su país "está cansado" de esperar el momento cuando Alemania le suministrará armas.

"Aprovecho la oportunidad de esta entrevista para pedir a Occidente, una vez más, que nos envíe todos los cañones de 155 mm y sistemas de lanzacohetes múltiples que puedan enviarnos", declaró durante una entrevista con el diario italiano La Repubblica publicada este lunes.

En respuesta a un comentario sobre el retraso de suministro de armamento por parte de Alemania, el canciller ucraniano señaló que "hay países de los que esperamos [que] suministren [armas] y países a los que estamos cansados de esperar". "Alemania pertenece al segundo grupo", agregó.

En las últimas semanas, la asistencia militar de Alemania a Ucrania fue duramente criticada desde Kiev. La semana pasada, el embajador ucraniano en Berlín, Andréi Mélnik, insinuó que el envío de suministros bélicos alemanes va con la velocidad de un caracol.

Por su parte, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, declaró el pasado sábado que su país no puede entregar a Ucrania todo el armamento que solicita Kiev. No obstante, consideró que las acusaciones de que Alemania está haciendo muy poco para ayudar a Ucrania "son incorrectas, porque no son ciertas", y enfatizó que "de ninguna manera" se puede decir que Berlín "no entrega nada o muy poco" a Kiev.