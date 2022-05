"No es suficiente ser un buen poder civil, necesitamos ser también un poder militar": Borrell dice que la UE debe incrementar su gasto en Defensa

Por otra parte, el jefe de la diplomacia europea destacó que el bloque no puede "evitar que Rusia venda el petróleo a alguien más". "No somos tan poderosos", admitió.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, declaró este martes que el conflicto en Ucrania demostró que el bloque debe "ser un poder militar" y que necesita incrementar el gasto en Defensa debido a que "el Ejército y las capacidades defensivas son el núcleo de la soberanía nacional".

"El comercio no es suficiente, no es suficiente el Estado de derecho, no es suficiente ser un buen poder civil. Necesitamos ser también un poder militar", declaró el jefe de la diplomacia europea, citado por EFE, en el marco de la segunda jornada de la reunión extraordinaria de la UE en Bruselas, en la que los miembros debatieron sobre el fortalecimiento de la defensa europea y cómo continuar la desconexión de la energía rusa.

En el encuentro adoptaron algunas conclusiones que, en el ámbito de seguridad y defensa, aluden a que la UE "implementará resueltamente la 'Brújula Estratégica', reforzará sus asociaciones, mejorará su resiliencia y aumentará su capacidad de seguridad y defensa a través de más y mejores inversiones".

Asimismo, hacen referencia a las medidas para coordinar, "con carácter de urgencia", las adquisiciones de defensa a muy corto plazo, incluyendo la compra conjunta de armamento para reponer las existencias, que han mermado tras el envío masivo de material a Ucrania.

También hablan del "desarrollo de una capacidad de coordinación, adquisición y programación estratégica de defensa de la UE, en complementariedad con la OTAN"; a lo que se le suman nuevas medidas para "mapear las capacidades de fabricación adicionales actuales y necesarias" y "reforzar la capacidad y la resiliencia del sector industrial y tecnológico de defensa europeo".

Además, proponen la implementación acelerada de proyectos de infraestructura de movilidad militar.

"Hay una clara urgencia de reforzar nuestra seguridad y defensa. Tenemos que incrementar el gasto militar de manera coordinada y gastar más y mejor, juntos", subrayó Borrell.

Entre las conclusiones también dejaron claro que la UE sigue "comprometida" a "seguir reforzando la capacidad de Ucrania para defender su integridad territorial y soberanía".

"No somos tan poderosos"

Asimismo, Borrell destacó que el bloque no puede "evitar que Rusia venda el petróleo a alguien más. No somos tan poderosos. Pero somos el cliente más importante para Rusia. Tendrán que buscar a otros y, evidentemente, tendrán que reducir el precio". "El objetivo es que los rusos tengan menos recursos financieros para alimentar la maquinaria de guerra", explicó.

En ese contexto los países miembros de la UE han acordado la noche de este lunes un paquete de sanciones contra Moscú en el que se contempla un embargo parcial al petróleo ruso. "Un acuerdo para prohibir la exportación de petróleo ruso a la UE. Esto cubre de inmediato más de dos terceras partes de las importaciones de petróleo de Rusia, cortando una enorme fuente de financiación para su maquinaria de guerra", remarcó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó el acuerdo y afirmó que la decisión "efectivamente cortará cerca del 90 % de las importaciones del petróleo de Rusia a la UE para finales de año".

En tanto, según un alto funcionario citado por EFE, la Comisión Europea tiene la intención de ponerse a trabajar "inmediatamente" en una nueva propuesta sobre el crudo ruso que no queda cubierto por las sanciones acordadas previamente, y que supone unas 12,8 millones de toneladas.