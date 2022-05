Las fuerzas políticas de Colombia definen sus alianzas hacia Petro y Hernández: ¿cómo se perfila el balotaje?

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta de las presidenciales de Colombia, que colocaron en disputa directa por la Casa de Nariño a los candidatos Gustavo Petro, por el Pacto Histórico, y a Rodolfo Hernández, por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, las fuerzas políticas ya han comenzado a expresar sus apoyos de cara al balotaje.

Mientras la opción de Petro ha sido la más votada con 40,32 % (8.526.787 votos), la de Hernández consiguió el 28,15 % de las boletas (5.952.968), pero para el balotaje podría contar con el respaldo pleno del uribismo, cuyo candidato, Federico 'Fico' Gutiérrez, logró 23,92 % de los apoyos (5.057.858 votos).

Esta situación hace que los apoyos que consigan ambos aspirantes a la presidencia sean determinantes para la segunda vuelta. Por eso, cuando las opciones están en juego, hay elementos y fuerzas políticas que podrían influir de cara al próximo 19 de junio.

Por otra parte, en la primera vuelta, de los 39 millones de electores convocados a las urnas, apenas participó el 54 %, por lo que hay un importante número de electores que aún no se han expresado y que si se involucran para la segunda vuelta, también serán decisivos.

Otro elemento relevante son los apoyos que muestren los otros candidatos que cayeron en la primera vuelta: Sergio Fajardo, que obtuvo 4,20 % (888.518 votos); John Milton Rodríguez, 1,29 % (274.216 votos); y Enrique Gómez, 0,23 % (50.528 votos); que aunque parecieran no ser determinantes, juntos suman más de 1 millón de votos, una cantidad a tomar en cuenta en unos comicios que prometen ser bastante reñidos.

¿Qué ha dicho el uribismo?

Aunque el Centro Democrático —partido del expresidente Álvaro Uribe— no ha oficializado su apoyo a la candidatura de Hernández, en sus redes sociales mantienen su dura campaña contra la opción de Petro.

Uribe, por su parte, tampoco ha expresado su espaldarazo a Hernández y esto lo dejó claro el partido un día después de la primera vuelta electoral, cuando desmintió un falso tuit del exmandatario donde felicitaba y decía que pensaba reunirse con el ahora rival directo de Petro.

#Entrevista Senadora María Fernanda Cabal en @BluRadioCo “Yo prefiero la autenticidad de Rodolfo Hernández, que la hipocresía de Gustavo Petro” pic.twitter.com/rppnXwhkgX — Prensa María Fernanda Cabal (@CabalPrensa) May 30, 2022

Aunque la postura oficial del partido uribista no se muestra como un todo, su candidato soterrado 'Fico' Gutiérrez ya ha manifestado su respaldo a Hernández: "Los invito a que cuidemos el país y a que votemos por Rodolfo y por Marelen el próximo 19 de junio", dijo en su discurso de derrota tras la primera vuelta.

De igual forma lo ha hecho la senadora uribista María Cabal, quien dijo que apoyaría a Hernández porque "se robó el corazón de los colombianos". Además, la congresista mantiene una férrea campaña contra Petro.

Excelentes palabras de @FicoGutierrez apoyará a @ingrodolfohdez y no será parte de su gobierno pues mantendrá una función de veeduría. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 30, 2022

En la lista de uribistas que apoyaron la candidatura de Gutiérrez y que ahora han decidido respaldar a Hernández, también aparecen los congresistas Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia y el exembajador del gobierno de Duque en EE.UU. Francisco 'Pacho' Santos.

Mientras se generan los nuevos respaldos, Hernández alega que tiene al menos "20 diferencias" con el uribismo y que su gobierno será "independiente" porque no le debe "nada a nadie", mientras pide a sus seguidores que "no coman cuento".

Llegada del uribismo indigna a los seguidores de Hernández

Pero las declaraciones de los uribistas en favor de la candidatura de Hernández ya han generado reacciones adversas, sobre todo en su región de origen, el departamento de Santander.

Uno de los primeros políticos en manifestar su rechazo fue el concejal de Bucaramanga, Danovis Lozano, quien anunció que la única opción que ahora representa sus luchas es la fórmula de Petro y Francia Márquez.

En Santander hemos luchado contra el Uribismo, los Clanes y la Corrupción, defendiendo el Páramo y diciendo NO AL FRACKING.En este momento la opción que más representa estas luchas se llama Francia Márquez y Gustavo PETRO. Como joven doy mi voto de confianza#ConfiaEnElCambio❤️ — Danovis Lozano (@danovislozano) May 30, 2022

"En Santander hemos luchado contra el uribismo, los clanes y la corrupción, defendiendo el páramo y diciendo no al fracking. En este momento la opción que más representa estas luchas se llama Francia Márquez y Gustavo Petro. Como joven doy mi voto de confianza", dijo.

Lozano junto a otros dirigentes, como el también concejal Carlos Parra y el diputado de Santander, Ferley Sierra, apoyaron a Hernández en la primera vuelta y denunciaron los "clanes políticos" que en su región respaldaban la candidatura de Fico Gutiérrez.

El diputado Sierra fue claro en su postura y dijo: "Donde esté el uribismo, jamás estaré yo, punto". Entretanto, Parra declaró al medio local Blu Radio que aunque no había decidido a quién apoyará en segunda vuelta, su lucha desde hace una década ha sido "contra el uribismo" y los "clanes políticos" que han afectado a Santander.

No quiero estar en el mismo lugar, donde esté el Uribismo! Por está razón y a través de este vídeo, me retiro de la campaña del Ingeniero Rodolfo Hernández!🇨🇴 VER VÍDEO: https://t.co/gYihnN1z36pic.twitter.com/TOUDPT6igs — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) May 31, 2022

Otra voz que hizo público su rechazo a la entrada del uribismo ha sido la del senador electo por Santander Jonathan Pulido Hernández, mejor conocido como "Jota Pe Hernández", y quien obtuvo una de las votaciones más grandes en las parlamentarias del pasado 13 de marzo. "¡No quiero estar en el mismo lugar donde esté el uribismo! Por está razón y a través de este vídeo, me retiro de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández", anunció el congresista.

Otras fuerzas definen sus alianzas

La cuarta opción más votada en la primera vuelta presidencial, la fórmula de la Coalición Centro Esperanza, que integraban Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo —opción que sacó casi 900.000 votos— dio luz verde para que "cada uno de sus sectores y movimientos decidirán sobre su futuro".

Este martes, Murillo anunció su espaldarazo a la ficha del Pacto Histórico. "Con el convencimiento de que lo que necesita el país es la paz y el empoderamiento de la mujer, hoy anuncio mi respaldo a la candidatura de Gustavo Petro. Estamos en un momento donde la hoja de ruta que alimenta la democracia nos evidencia que el país quiere un cambio", dijo el ex aspirante a la vicepresidencia por la coalición centrista.

Con el convencimiento de que lo que necesita el país es La Paz y el empoderamiento de la mujer, hoy anuncio mi respaldo a la candidatura de @petrogustavo. Estamos en un momento donde la hoja de ruta que alimenta la democracia nos evidencia que el país quiere un cambio. pic.twitter.com/HfqwqtvLka — Luis G. Murillo (@LuisGMurillo) May 31, 2022

El que no quiso mojarse fue Fajardo, quien aseguró que estaba "reflexionando mucho" y que quería "aportar" para la segunda vuelta, pero aún no ha tomado una decisión de quién apoyar en esa etapa decisiva. "He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro, nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar", aseveró.

No sé que tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar. @6AMCaracol — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 30, 2022

Por su parte, el excandidato por el partido Colombia Justa Libres, el cristiano John Milton Rodríguez, quien obtuvo más de 270.000 votos el pasado 29 de mayo, dijo que su partido decidirá "institucionalmente" sobre la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, en una entrevista a Blu Radio, descartó un posible apoyo a Petro y comentó que podrían decidir votar colectivamente en blanco o apoyar la opción de Hernández.

Mientras tanto, el excandidato presidencial por el Movimiento Salvación Nacional, el conservador Enrique Gómez, y quien fue el menos votado en la primera vuelta con poco más de 50.000 votos, ha manifestado su apoyo a Hernández.

Mientras los factores políticos aún siguen moviendo sus piezas y pactan nuevas alianzas, e incluso deciden por sí solos inclinarse hacia una opción u otra, los casi 40 millones de colombianos llamados a votar serán quiénes decidan al futuro gobernante del país durante los próximos cuatro años.

Ambas opciones también tendrán que enfrentar una campaña que ha estado permeada de amenazas de muerte, violencia e intimidación política, con una realidad país que coloca al próximo mandatario frente a un cúmulo de tareas por resolver que van más allá de lo económico y social.