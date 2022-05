Grecia entregará blindados soviéticos a Ucrania a cambio de equipos de Alemania

Se trata de un número todavía no especificado de vehículos de combate BMP-1. Berlín enviará a Atenas la misma cantidad de los nuevos Marder.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció este martes haber acordado con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, la entrega de vehículos blindados de Grecia a Ucrania.

Según detalló el canciller en su cuenta de Twitter, la operación se realizará dentro del esquema 'Ringtausch' (intercambio de anillos, en alemán), que prevé el reemplazo de los equipos que Atenas entregará a Kiev con el suministro de sus análogos modernos producidos en Alemania.

"Por lo tanto, los tanques de producción soviética se pueden entregar rápidamente a Ucrania", indicó Scholz.

El canciller confirmó el acuerdo ante los reporteros en Bruselas después de la cumbre de los líderes de la UE. "Ahora esto se discutirá en términos muy concretos entre los ministerios de Defensa [de ambos países] y luego se puede implementar rápidamente", dijo, según Politico.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional de Grecia aportó que el acuerdo prevé la entrega a Kiev de un número aún por especificar de vehículos blindados BMP-1. A cambio, Atenas recibirá la misma cantidad de vehículos de combate alemanes Marder. "Los detalles se resolverán en un futuro inmediato", señaló en un comunicado.

No es la primera vez que Alemania utiliza el esquema descrito. Previamente, acordó el mismo mecanismo con la República Checa y Polonia. No obstante, a finales de mayo hubo tensión diplomática con Polonia, que había enviado a Kiev casi 240 tanques desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano. Alemania declaró que no cuenta con reservas adecuadas de tanques Leopard para compensarlos.