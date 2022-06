Alemania le suministrará a Ucrania el IRIS-T, "el sistema de defensa antiaérea más moderno del que dispone", y un radar

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció este miércoles un nuevo paquete de asistencia militar que Berlín suministrará a Kiev y que incluye un sistema de defensa antiaérea.

Así, su país, en una estrecha cooperación con los Países Bajos, le enviará a Kiev 12 obuses autopropulsados PzH 2000 "en las próximas semanas", mientras que el entrenamiento correspondiente de los militares ucranianos se completará en pocos días.

Además, Scholz declaró que Berlín también suministrará el IRIS-T, "el sistema de defensa antiaérea más moderno del que dispone Alemania", así como un radar capaz de detectar obuses, morteros y artillería de cohetes.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, afirmó esta semana que su país "está cansado" de esperar el momento cuando Alemania le suministrará armas.

En las últimas semanas, la asistencia militar de Alemania a Ucrania fue duramente criticada desde Kiev. La semana pasada, el embajador ucraniano en Berlín, Andréi Mélnik, insinuó que el envío de suministros bélicos alemanes va con la velocidad de un caracol.

Por su parte, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, declaró el pasado sábado que su país no puede entregar a Ucrania todo el armamento que solicita. No obstante, consideró que las acusaciones de que Alemania está haciendo muy poco para ayudar a Ucrania "son incorrectas, porque no son ciertas", y enfatizó que "de ninguna manera" se puede decir que Berlín "no entrega nada o muy poco" a Kiev.