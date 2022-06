"Les tiraron sin piedad como si fueran parte de la imparable delincuencia organizada": Una balacera deja dos animales muertos en un zoo en México

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) ha denunciado que durante la madrugada del pasado viernes tuvo lugar un tiroteo en el Centro de Conservación Ecoparc Colima, en el centro de la capital de ese estado mexicano, que provocó la muerte de un ciervo rojo y un borrego muflón.

Los hechos no se conocieron hasta este domingo, cuando la asociación emitió un comunicado informando que al llegar a la instalación encontraron casquillos esparcidos por el lugar y a los dos animales desangrados por las heridas de bala.

Según explicó el director de este centro para la conservación e investigación de la vida silvestre, Jesús Acosta, decenas de animales se encontraban muy alterados y fueron trasladados a una revisión para descartar que hubieran recibido alguna lesión por la balacera, puesto que "les tiraron sin piedad como si los animales fueran parte de la imparable delincuencia organizada".

Unos amigos me dicen que la violencia en #Colima ya llegó a los animales del zoológico Ecopark. Mataron a balazos a dos en la madrugada del viernes. No se sabe quien ni la razón Valdría la pena checar qué pasó. pic.twitter.com/huvQv3si3v — Luis Zambrano (@ZambranoAxolote) May 29, 2022

La asociación señaló que las autoridades de Ecoparc interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado de Colima contra los responsables de "este cruel asesinato de animales y acto de violencia contra un centro de conservación de vida silvestre".

Asimismo, destacó que "los trabajadores de Ecoparc están muy asustados, temen por su vida y por la vida de los animales, y comprensiblemente ya no quieren asistir a trabajar", por lo que los animales podrían ser víctimas colaterales de la violencia desatada en Colima si llegan a quedar desatendidos.

Ola de violencia

El comunicado también describe la ola de violencia que está asolando a este estado Méxicano, donde se registraron 60 asesinatos por enfrentamientos de este tipo en febrero, 184 en marzo y 358 hasta el viernes 20 de mayo.

La nota recoge que la Universidad de Colima anunció la suspensión de clases presenciales, a la que se sumaron el resto de escuelas de todos los niveles. Asimismo, son varios los comercios que también han cerrado sus puertas.

El terror y violencia que padece Colima ya alcanzó a los animales silvestres. Rafaguean @ColimaEcoparc y matan a dos ejemplares.Exigimos acciones inmediatas y estrategia de seguridad en Colima, hasta los animales están grave en riesgo. @FiscaliaColima@gobiernocolima@gobmxpic.twitter.com/3MGgpqirZH — AZCARM (@azcarmx) May 29, 2022

"Colima es un escenario de terror y nadie hace nada, no podemos permitir que los delincuentes organizados se apropien del estado y les roben su tranquilidad, seguridad y fuentes de sustento", afirmó el presidente de AZCARM, Ernesto Zazueta, quien hizo un llamado urgente al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, para que no se abandone a los ciudadanos. "No tienen por qué estar sufriendo las terribles consecuencias de un país secuestrado por la violencia", añadió.

El presidente de esta asociación señaló que "más de 60 ambientalistas han sido asesinados en tres años", recordando que el Centro de Conservación Croco Cun en Quintana Roo fue secuestrado por delincuentes hace unos meses o que a principios de mayo fue asesinado el dueño y director del Parque Zoológico de Querétaro Wamerú, Armando Coello Arroyo.

"Aquí la cosa ya no es solo entre grupos de la delincuencia organizada, ahora en cualquier momento nos toca incluso protegiendo la vida silvestre, y también a los animales, exigimos que frene esta violencia, y que el gobierno deje de comportarse indiferente, sordo e insensible", concluyó Zazueta.