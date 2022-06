"El jurado me devolvió la vida": Johnny Depp reacciona al fallo del juicio por difamación contra Amber Heard

Johnny Depp se pronunció este miércoles en redes sociales tras el veredicto a su favor en el caso contra su exesposa Amber Heard, a quien acusaba de haberle difamado.

"El jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado", manifestó en un comunicado la estrella de Hollywood, que no se encontraba presente en el tribunal en el momento del fallo.

Depp subrayó que, desde el principio, su objetivo era "revelar la verdad, independientemente del resultado". "Decir la verdad era algo que debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo logré", escribió el actor, añadiendo que espera que su caso haya ayudado a otros a no darse por vencidos.

En una declaración a través de Twitter, Heard aseguró estar desconsolada por el veredicto, por lo que significa para otras mujeres, ya que considera que es "retroceder" en la cuestión de la violencia de género. "La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencias aún no fue suficiente para hacer frente al desproporcionado poder e influencia de mi exmarido", escribió.

Tras seis semanas de juicio, este 1 de junio un jurado de Virginia (EE.UU.) falló por unanimidad a favor de Depp y recibirá una indemnización de 15 millones de dólares. Los abogados de Heard habían presentado una contrademanda por unas acusaciones del letrado de su exmarido, cuya deliberación también formaba parte del juicio. En ese caso, la justicia falló a favor de la actriz, quien deberá ser compensada por el protagonista de 'Piratas del Caribe' con dos millones de dólares.