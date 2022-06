Amber Heard no puede pagar a Johnny Depp los 10 millones de dólares en compensaciones por difamación

Elaine Charlson Bredehoft, abogada de Amber Heard, aseguró este jueves en una entrevista para el programa de la cadena NBC, 'Today', que su clienta no es capaz de cubrir los poco más de 10 millones de dólares que debe pagar a su exesposo, el actor Johnny Depp, por haberle difamado.

A pregunta expresa de la conductora, Savannah Guthrie, de si Heard podía cumplir con la ordenanza judicial, la abogada contestó: "oh no, absolutamente no", asegurando que la actriz tiene planeado apelar la decisión del jurado.

El fallo judicial obliga a Heard a pagar una indemnización de 10 millones de dólares en compensaciones y 5 millones por daños punitivos. Sin embargo, la jueza al frente del caso, Penney Azcarate, redujo esta última cantidad a 350.000, en conformidad con el límite contemplando en el sistema legal del estado de Virginia.

EXCLUSIVE: Amber Heard's attorney tells @savannahguthrie the actor "absolutely" plans to appeal. pic.twitter.com/DRGjNBqzdy — TODAY (@TODAYshow) June 2, 2022

Depp, de 58 años, demandó a su exesposa, de 36, por difamación en relación a un artículo de 2018 que Heard publicó en The Washington Post y en el que esta afirmaba haber sido víctima de abusos domésticos, aunque no precisaba el nombre de su presunto abusador.

Originalmente, el protagonista de 'Piratas del Caribe' exigió una reparación de 50 millones de dólares. Según afirmó, era su exmujer la que ejercía violencia en la residencia que ambos compartían en Los Ángeles. Por su parte, Heard presentó una demanda contra Depp en la que exigía 100 millones de dólares en respuesta a unas palabras de su abogado, quien tachó de falsas las acusaciones de la mujer, por la cual se le concedieron 2 millones de dólares en reparaciones.

El juicio, iniciado el pasado 11 de abril en la ciudad de Fairfax, es la segunda batalla legal que el actor enfrenta por difamación, después de que este perdiera un juicio contra el tabloide británico The Sun, que lo etiquetó como un "golpeador de esposas" después de que un juez londinense dictaminara que sí había agredido a Heard de manera reiterada.