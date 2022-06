El presidente de Goldman Sachs advierte sobre impactos "sin precedentes" en la economía y que se avecinan tiempos más difíciles

"No hay duda de que estamos viendo un entorno de mercados de capitales más difícil", afirma John Waldron.

El presidente del banco estadounidense Goldman Sachs, John Waldron, advirtió este jueves sobre impactos "sin precedentes" en la economía global y que se avecinan tiempos más difíciles.

"Este es uno de los entornos dinámicos y complejos, si no el más [complejo], que he visto en mi carrera", manifestó en una conferencia de inversores, citado por Bloomberg. "La confluencia de la cantidad de impactos en el sistema, para mí, no tiene precedentes", agregó.

A diferencia del director general de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, que declaró este miércoles que había que prepararse para un "huracán económico", Waldron dijo que evitaría "usar cualquier analogía climática". No obstante, expresó su temor de que los riesgos de la inflación, el cambio de la política monetaria y el conflicto en Ucrania puedan poner en peligro la economía mundial. "No hay duda de que estamos viendo un entorno de mercados de capitales más difícil", destacó.

Sin embargo, se mostró sorprendido con la resiliencia del mercado de fusiones, que fue "inconsistente" con su discurso. Aunque aseveró que "va a empezar a darse la vuelta porque se ve la destrucción de la demanda, [dado que] los directores ejecutivos se vuelven un poco menos confiados". "Esa es una expectativa razonable, pero la estamos observando cuidadosamente como una señal", agregó.

Por otra parte, fue más optimista acerca de la capacidad de su entidad para seguir generando ganancias elevadas durante la recesión. "Cualquiera que sea el entorno económico, lo haremos bien", sentenció el banquero.

Waldron fue uno de los principales críticos, por parte del sector bancario, con las políticas de la Reserva Federal de EE.UU. En febrero atacó a la Fed por no llevar a cabo las medidas necesarias para controlar la inflación, la más alta registrada en el país en 40 años.