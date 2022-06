Corea del Norte preside por primera vez la Conferencia de Desarme de la ONU y responde con dureza a las críticas por sus pruebas de misiles balísticos

Corea del Norte, que asumió la presidencia rotatoria de la Conferencia de Desarme de la ONU, fue objeto de una oleada de críticas por parte de varios países occidentales debido a sus pruebas de misiles balísticos, a lo que Pionyang respondió con dureza declarando que "ningún Estado tiene derecho a criticar o intervenir o interferir en la política de defensa nacional [de otros]".

De acuerdo con el comunicado oficial del organismo, la primera sesión plenaria de la conferencia celebrada este jueves en Ginebra, Suiza, fue aprovechada por algunos representantes nacionales para señalar que la participación norcoreana "no debe interpretarse como un silencio positivo o reconocimiento de las acciones" de Pionyang.

En nombre de un grupo de países, Australia expresó su "profunda preocupación" por la "serie de pruebas de misiles sin precedentes" realizada por Pionyang y por el hecho de que siga mejorando su capacidad en materia de armas de destrucción masiva y misiles balísticos, citando los informes sobre su supuesta preparación de un séptima prueba nuclear. Asimismo, condenó a Corea del Norte por su "clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad", añadiendo que esas pruebas "constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y tienen como objetivo socavar el régimen de no proliferación".

El grupo instó al país asiático a "poner fin a sus acciones desestabilizadoras y a abandonar todas las armas nucleares y los programas nucleares existentes de forma completa, verificable e irreversible", así como a ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y aplicar plenamente la moratoria sobre las pruebas.

Por su parte, el embajador norcoreano ante la ONU, Han Tae-song, que presidió la sesión, dijo que "no hay razón por la que la República Popular Democrática de Corea [RPDC] no pueda desarrollar su capacidad de defensa nacional" y añadió que no era necesario responder a esos comentarios negativos, ya que Pionyang "ha dejado clara su posición en numerosas ocasiones".

Además, Han afirmó que la "guerra" que comenzó en los años 1950 entre EE.UU. y su país aún no ha terminado. "La RPDC sigue en guerra con Estados Unidos", declaró. "La RPDC se encuentra bajo la amenaza de un ataque nuclear por parte de EE.UU. y realiza pruebas como parte de su plan para reforzar las capacidades nacionales para defenderse de EE.UU.", argumentó el embajador, agregando que las pruebas no supusieron una amenaza para los países vecinos.

"La RPDC sabe que lo que hace es correcto y seguirá reforzando su defensa mientras EE.UU. suponga una amenaza. No ha habido ningún cambio en la estrategia de la RPDC, y todo estaba bien y era normal", concluyó Han.

Mientras tanto, otros países, como Nigeria, Rusia, China, Pakistán e Irán felicitaron a Corea del Norte por haber asumido la presidencia de la conferencia y expresaron el apoyo de sus delegaciones a la preparación de los informes provisionales sobre el trabajo de los órganos subsidiarios de la ONU.