"China ha desafiado la seguridad, la economía y los valores de Europa": EE.UU. pide ayuda a la UE para contrarrestar la competencia de Pekín

La vicesecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, afirmó este jueves que China ha desafiado la seguridad, la economía y los valores europeos, y pidió a la Unión Europea que ayude a Washington a contrarrestar la competencia de Pekín.

"Incluso antes de que el presidente chino Xi [Jinping] y el presidente [ruso Vladímir] Putin declararan en febrero su asociación 'sin límites', la República Popular China ha desafiado la seguridad, la economía y los valores de Europa", declaró durante una sesión informativa, recoge AFP.

Según manifestó Sherman, "aunque Pekín pueda estar a miles de kilómetros de distancia", sus acciones son "igual de importantes para el futuro de Europa" y se congratuló de la actual cooperación entre EE.UU. y la UE. "Todos estamos analizando cuestiones de cadenas de suministro", a raíz de la pandemia de coronavirus y el conflicto en Ucrania, añadió.

Asimismo, aseguró que "Estados Unidos no busca un conflicto" con China, ni separar la economía estadounidense de la china. "No queremos una nueva Guerra Fría", dijo y agregó que su país no puede "confiar en que Pekín cambie su comportamiento".

También subrayó que Estados Unidos se mantiene vigilante respecto a la alianza entre Moscú y Pekín, amenazando al país asiático "con consecuencias" si las autoridades chinas deciden alguna vez enviar equipamiento militar a Rusia. "Francamente, creo que Rusia y Putin serán unos parias durante mucho tiempo y no estoy segura de que China se beneficie", concluyó la vicesecretaria de Estado.