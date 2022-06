López Obrador envía su respaldo a Petro en Colombia: "Está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este viernes su solidaridad con el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, y calificó de "guerra sucia" la campaña que ha enfrentado por parte de grupos conservadores.

"Voy a decir que le mando un abrazo a Petro, desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El presidente mexicano comparó los señalamientos contra Petro en Colombia con aquellos que padeció él en la campaña de 2006, año en que, de acuerdo con el mandatario, hubo un fraude electoral en su contra.

"Todo lo que ya vimos y padecimos en México: Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera. Pero con todo: unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético. Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero, ni me siento víctima, de esas guerras sucias, es el que les habla, desde hace años", explicó.

"Por eso, ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo. No hay más que eso", agregó.

"Me molesta mucho la campaña en su contra"

El mandatario mexicano señaló que la campaña en contra del candidato izquierdista a la presidencia de Colombia es "indigna y ruin" y consideró que los grupos hegemónicos "dominan, aturden, se imponen" a través del control de los medios de comunicación.

"El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra. Es de veras indigna, ruin. Y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable, que es un objeto, no un sujeto, y esa es la mentalidad de estos publicistas mercenarios", apuntó.

Gustavo Petro, del progresista Pacto Histórico, se enfrentará a Rodolfo Hernández, de la independiente Liga de Gobernantes Anticorrupción, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que se celebrarán el próximo 19 de mayo.

De acuerdo con los votos obtenidos en primera vuelta, Petro obtuvo 40,32 % de los sufragios mientras Hernández alcanzó 28,15 %. Sin embargo, los votos de los candidatos que no han pasado al balotaje podrían trasladarse a este último en esos comicios.

Las primeras encuestas de cara a la segunda vuelta en Colombia da empate técnico entre Petro y Hernández.