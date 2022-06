"La ciudad empieza a cobrar vida": Residentes de Mariúpol expresan sus esperanzas de retomar pronto su rutina y sus trabajos

Los territorios de Donbass liberados por las Fuerzas Armadas rusas retornan poco a poco a la vida pacífica.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, y las autoridades de Lugansk firmaron un acuerdo de hermanamiento entre ambas ciudades para acelerar la reconstrucción. Un pacto similar fue sellado entre San Petersburgo y Mariúpol, cuyos habitantes esperan retomar su vida cotidiana, pese a los horrores vividos hasta hace poco.

Así, una residente local declaró a RT, mientras permanecía descansando en una playa de la localidad, situada a orillas del mar de Azov, que ahora las ganas de relajarse "pueden más que tener miedo a algo". "Lo que podría aparecer en el mar no es mucho más aterrador de lo que hemos vivido. Hace un mes, no pensamos que este verano seríamos capaces de nadar, así que no, las ganas de relajarnos y descansar pueden más que tener miedo a algo", subrayó.

Mientras, otra habitante de Mariúpol destacó que, actualmente, "la gente no tiene miedo". "Es verdad, no hay nada que temer. Estamos seguros de que lo peor ya pasó", apuntó.

Por su parte, un residente admitió que "el descanso es forzado" y "muchas personas tienen problemas para regresar a sus trabajos porque todos sus negocios están destruidos". Sin embargo, aseguró que "los problemas de organización ya se están resolviendo, se han asignado horarios, se está reuniendo la gente". "Planeamos quedarnos aquí [en Mariúpol]. No veo el sentido de irme. La ciudad empieza a cobrar vida", añadió.