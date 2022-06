Demandan a Mariah Carey y le exigen 20 millones de dólares por una presunta infracción de derechos de autor del tema 'All I Want for Christmas is You'

La querella presentada por Andy Stone, conocido como Vince Vance and the Valiants, señala que la artista no obtuvo el permiso para usar el título de la canción que, asegura, es de su autoría.