China insta a EE.UU. a cumplir el compromiso de no apoyar la independencia de Taiwán

El Gobierno chino le reclamó acciones concretas a EE.UU. para cumplir con el compromiso del presidente Joe Biden de no respaldar la independencia de Taiwán. "Solo hay una China en el mundo", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, durante una conferencia de prensa brindada este lunes 6 de junio.

"La historia no puede ser manipulada, los hechos no pueden ser negados y el bien y el mal no pueden ser distorsionados" sostuvo el funcionario, al hacer referencia al documento 'No apoyamos la independencia de Taiwán', que fue publicado en el sitio de Internet del Departamento de Estado de EE.UU.

En ese marco, expresó que "solo hay una China en el mundo y Taiwán es una parte inalienable del territorio de China", y añadió que "el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legal que representa a toda China".

Por lo tanto, instó a la Casa Blanca a "dejar de participar en la manipulación política de los problemas relacionados con Taiwán", a la vez que advirtió, que de lo contrario, las relaciones entre Pekín y Washington podrían verse seriamente dañadas, al igual que la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

El documento, publicado por el Gobierno estadounidense, y actualizado el 28 de mayo, destaca que EE.UU. no apoya la independencia taiwanesa. "El enfoque de EE.UU. respecto a Taiwán ha permanecido constante a lo largo de décadas y administraciones. EE.UU. mantiene desde hace tiempo la política de una sola China [...]. Nos oponemos a cualquier cambio unilateral del 'status quo' por cualquiera de las partes; no apoyamos la independencia de Taiwán y esperamos que las diferencias entre ambas partes se resuelvan por medios pacíficos", afirma.

Semanas antes, el 5 de mayo, el Departamento de Estado había eliminado de su página una frase sobre "reconocer a Taiwán como parte de China".

Ante la posibilidad de un acercamiento entre EE.UU. y Taiwán, Zhao ya había advertido que Pekín "se opone firmemente a todas las formas de interacción oficial con la región de Taiwán por países que tienen lazos diplomáticos con China".

"Recientemente, EE.UU. dio pasos frecuentes y siguió elaborando esquemas sobre Taiwán. No son más que intentos de violar el principio de una sola China, reforzar a los separatistas [que apoyan] 'la independencia de Taiwán' y perturbar la paz, y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", afirmó.