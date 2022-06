Polonia permite a sus ciudadanos recolectar leña para calentar su hogar en medio del alto costo de la energía y la escasez de carbón

No obstante, los polacos podrán recoger únicamente las ramas caídas y no se les permitirá talar árboles.

Las autoridades de Polonia han dado el visto bueno para que los ciudadanos recolecten leña en los bosques para calentar sus hogares en medio del costo creciente de la energía y la escasez de carbón.

"Siempre es posible, con el consentimiento de los guardabosques, recolectar ramas para combustible", dijo la semana pasada el viceministro de Clima y Medioambiente polaco, Edward Siarka, citado por la prensa local.

No obstante, los ciudadanos podrán recoger únicamente las ramas caídas y no podrán talar árboles. "Solo se pueden recolectar ramas. Al mismo tiempo, las ramas recolectadas no pueden tener más de 7 centímetros de grosor", dijo el portavoz de la Dirección Regional de Bosques Estatales de Katowice, Marek Mroz. Según explicó, la leña recolectada debe llevarse al guardabosques local, quien emitirá su respectiva factura.

Las políticas de Varsovia

El Gobierno del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, atribuye a la operación militar de Rusia en Ucrania el aumento vertiginoso de los precios de la energía. Sin embargo, la oposición alega que el conflicto ucraniano es solo uno de los factores detrás de los altos índices de inflación y de los precios elevados, y achacan la actual crisis energética a las políticas que Varsovia ha articulado en los últimos 7 años.

El pasado mes de abril, Polonia aprobó una ley que prohíbe la importación de carbón ruso. También ha anunciado que para finales de 2022 sustituiría todos los suministros energéticos provenientes de Rusia.