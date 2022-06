Maduro pide a Alberto Fernández convocar una cumbre de la Celac e invitar a Biden

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió este lunes a su homólogo argentino y presidente 'pro tempore' de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Alberto Fernández, convocar una reunión del organismo donde participen los 33 países de la región e insistió, además, en invitar al mandatario de EE.UU., Joe Biden.

"Tendrá que ser la Celac, presidente Alberto Fernández, […] quien convoque con una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para nuestro pueblo más temprano que tarde a una reunión cumbre donde vayamos los 33 países de Latinoamérica y del Caribe y sea invitado el presidente Joe Biden a escuchar la dignidad de nuestros pueblos y nuestra historia", expresó Maduro durante una transmisión en la que nuevamente repudió la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela de la IX Cumbre de las Américas, que comenzó hoy en Los Ángeles, EE.UU.

El jefe de Estado también indicó que la convocatoria de una cumbre de la Celac "será una forma de iniciar un nuevo camino como planteaba hoy el presidente López Obrador y en las reflexiones que ha venido haciendo en las últimas semanas, la necesidad de un nuevo organismo donde participen sin exclusión todos los países de lo que es América, nuestra América".

Paralelamente, sostuvo que la Cumbre de las Américas es "un fracaso total" al no tener "asuntos de interés de los pueblos". "Lamentablemente es el propio Gobierno de EE.UU. que le metió una puñalada a la pretendida cumbre. […] Es un fracaso total. No tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y a los asuntos de interés y prioridad de los pueblos de las Américas", aseveró.

El mandatario venezolano calificó las acciones del Gobierno estadounidense como "un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos", no obstante, reiteró que ese encuentro "tendrá la voz de los pueblos rebeldes de Cuba, Nicaragua y Venezuela". "Allí estará nuestra voz de distintas formas, de distintas maneras en las calles como protesta, en el salón de reuniones", señaló.