Diplomático de EE.UU.: La Cumbre de las Américas de Los Ángeles es una "debacle, un autogol diplomático" de Washington

Los Gobiernos de varios países decidieron no asistir al evento en protesta por la decisión de Washington de excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La Cumbre de las Américas, que esta semana se celebra en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, es "una debacle", opina el presidente del Consejo estadounidense de Relaciones Exteriores y exjefe de la Oficina de Planificación Política del Departamento de Estado de EE.UU., Richard Haass.

"La Cumbre de las Américas parece ser una debacle, un autogol diplomático. Estados Unidos no tiene una propuesta comercial, una política de inmigración ni un paquete de infraestructura. En cambio, la atención se centra en quién asistirá al evento y en quién no. No está claro por qué insistimos en la celebración del evento", escribió Haass este martes en su cuenta de Twitter.

La cita reúne, cada tres años, a los Gobiernos de todo el continente, y el país anfitrión de esta edición es EE.UU. El Departamento de Estado estadounidense destaca que la Cumbre de las Américas de Los Ángeles mostrará a la región y al mundo "lo mejor de la sociedad" del país norteamericano, y que fomentará "una cumbre más inclusiva".

Sin embargo, Washington se negó a invitar a los Gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. En protesta por esa exclusión, los presidentes de México, Bolivia, Honduras y Guatemala decidieron no asistir al evento.