Un laureado con el Nobel de Economía tacha a las criptomonedas de "estafa" y cuestiona su uso más allá del mundo criminal

Paul Krugman, destacado columnista del periódico estadounidense The New York Times, calificó las criptodivisas de "estafa". En un artículo de opinión publicado este lunes y titulado 'From the Big Short to the Big Scam' ('De la gran apuesta a la gran estafa', en inglés), compara las monedas digitales con la burbuja inmobiliaria de 2008, el desencadenante de la crisis económica mundial que se originó casi 13 años atrás en el país norteamericano y que se conoce como la Gran Recesión.

"¿Recuerdan [el libro] 'La gran apuesta'?", pregunta el autor al principio de su artículo. "Contaba la historia de la crisis financiera mundial de 2008, después que un grupo de inversores estuvo dispuesto a apostar por lo impensable: la idea de que el enorme aumento de los precios de la vivienda en los años anteriores a la crisis era una burbuja, y que muchos de los instrumentos financieros aparentemente sofisticados que ayudaron a inflar la vivienda acabarían revelándose como basura sin valor", explica Krugman, laureado con el Premio Nobel de Economía.

"Aunque no era claramente evidente que los precios de la vivienda estaban disparados, resultaba difícil creer que pudieran estarlo hasta ese punto", añade.

"No parecía plausible que los mercados, y la sabiduría convencional que decía que los mercados estaban bien, pudieran estar tan equivocados", recuerda el economista. "Pero así fue. Lo que nos lleva al estado actual de las criptomonedas", vuelve el columnista al tema principal de su nota.

Asimismo recalcó que, desde hace tiempo, los "escépticos" se han preguntado cuál es la finalidad real de las criptomonedas y si hay algo de lo que ellas sean capaces y "que no se pueda hacer más fácilmente con medios de pago más convencionales".

Además, Krugman citó preocupaciones de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU., que la semana pasada publicó un informe sobre la presencia de divisas digitales en varios tipos de estafa, por lo que el economista cuestionó su uso legal.

"La criptodivisa se está convirtiendo rápidamente en el pago elegido por muchos estafadores", en lo que representa "alrededor de uno de cada cuatro dólares perdidos por fraude", reza ese reciente análisis.

"Me acuerdo de la burbuja inmobiliaria y de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Y si me preguntan, parece que hemos pasado de la Gran Apuesta a la Gran Estafa", concluyó el economista.