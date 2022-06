"No puede repetirse ese 'show'": La Casa Real de España pide a Juan Carlos I no volver al país este verano

Por su parte, el ex jefe de Estado decidió cancelar por motivos "privados y de índole personal" una segunda visita que tenía previsto realizar el próximo fin de semana.

Tras la reciente visita a España del rey emérito Juan Carlos I, quien participó en una regata en la localidad gallega de Sanxenxo, su hijo Felipe VI le advirtió que "el 'show'" creado durante ese viaje no se puede volver a repetir.

"Si la estrategia sigue siendo convertir cada visita en un espectáculo mediático, es totalmente inviable. No puede repetirse el 'show' de Sanxenxo", es el mensaje que habría enviado el monarca a su padre, según fuentes próximas a la Casa Real citadas por el digital Vozpópuli.

Según el medio, el regreso de Juan Carlos I, quien reside en Emiratos Árabes Unidos desde 2020, no resultó como lo esperaba ninguna de las partes. La Casa Real calificó de "insostenible" el "formato de visita" desde el punto de vista de la imagen pública, seguridad y de la pretensión del emérito de pasar largas temporadas en España.

Asimismo, personas del entorno del rey emérito que estuvieron esos días en Sanxenxo confirmaron a El País que durante una reunión con su hijo, Felipe VI le comunicó que no podría volver el próximo fin de semana para participar en la regata de la copa del mundo de la clase 6mR de vela, y que sería "aconsejable y preferible" que no hubiera más viajes en la misma línea en los próximos meses, ya que "no se vería con buenos ojos".

Por su parte, el ex jefe de Estado decidió cancelar su segundo viaje al país, que tenía previsto a partir del 10 de junio, por motivos "privados y de índole personal", según informó su amigo Pedro Campos. Sin embargo, fuentes cercanas al emérito aseguran que ni la Casa Real ni el Gobierno español le habían dado su permiso para realizar la visita.

El regreso de Juan Carlos I a España causó malestar en el Gobierno, que criticó su negativa a dar explicaciones y a pedir disculpas por la conducta que tuvo en los últimos años al manejar dinero en el extranjero a espaldas de Hacienda, una polémica que causó que abandonara el país y se instalara en Abu Dabi.