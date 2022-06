La Hacienda española investiga a Juan Carlos I por las cacerías en las que participó tras su abdicación

Le solicita información sobre el origen de los fondos que sufragaron esas actividades cinegéticas entre 2014 y 2018, cuando ya no era jefe de Estado ni inviolable.

La Agencia Tributaria de España está investigando al rey emérito Juan Carlos I por las cacerías a las que asistió tras su abdicación en 2014. Le requiere que justifique el pago de los vuelos y los gastos que conllevaron esos eventos, según ha revelado el periódico El Mundo.

El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Hacienda española ha enviado al exmonarca varias solicitudes de información, algunas recientemente. A través de ellas le pide que justifique el origen del dinero con el que se pagaron esas jornadas cinegéticas entre 2014 y 2018.

Los viajes se produjeron después de su abdicación, cuando ya no era jefe del Estado y ya no estaba protegido por la inviolabilidad que le otorga la Constitución española. También tuvieron lugar después del safari en Botsuana de 2012, en el que se rompió la cadera, y tras el que afirmó: "Lo siento mucho. No volverá a ocurrir".

Así, el organismo mantiene todavía abierta una inspección tributaria por la vía administrativa, a pesar de las regularizaciones voluntarias que Juan Carlos de Borbón realizó por valor de más de 5 millones de euros y que estuvieron detrás del archivo de otras causas similares abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Anulada su próxima visita

Después de que el 19 de mayo visitara España por primera vez desde que se trasladara a vivir a Abu Dabi en agosto de 2020, estaba previsto que este fin de semana volviera al país a disfrutar de unas regatas en Sanxenxo, Galicia.

Sin embargo, este miércoles la nueva visita se ha cancelado por motivos estrictamente privados, aunque se especula con que esta nueva investigación pueda ser una de las razones de la cancelación.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preguntada en los pasillos del Congreso, ha afirmado que desconoce esta nueva investigación fiscal y que confía en la profesionalidad de sus funcionarios.