Moscú expresa su preocupación por la creación en Ucrania de un campo especial para prisioneros de guerra rusos

Moscú está preocupado por el anuncio del ministro de Justicia de Ucrania sobre la creación de un campo especial para prisioneros de guerra rusos, afirmó este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.

"Hemos tomado con gran preocupación la declaración del ministro de Justicia ucraniano, Denís Maliuska, sobre la creación en el oeste de Ucrania de un campo especial para prisioneros de guerra rusos cuyo intercambio por prisioneros de guerra ucranianos se considera 'poco probable'", aseveró la vocera en rueda de prensa.

En este contexto, Zajárova apuntó que en la mente de las autoridades ucranianas "caben tesis opuestas". "Por un lado, afirman que allí [en Ucrania] no hay neonazis y que no están sujetos a ninguna lógica misántropa. Por otro, hablan de crear campos especiales para personas que no van a ser intercambiadas por nadie", expuso la alta funcionaria.

Asimismo, la portavoz agregó que "el régimen de Kiev y sus impulsores se inspiran en la historia mundial del primer tercio del siglo XX", refiriéndose al fascismo en Europa.

Denís Maliuska anunció este lunes que Kiev había creado un campo de internamiento especial para soldados rusos capturados. "Hemos creado un campo especial de prisioneros de guerra en el oeste de Ucrania para retener a aquellos prisioneros de guerra de los que no se espera un intercambio", afirmó el ministro.