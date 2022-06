Honduras señala la doble moral de EE.UU. en la Cumbre: "Juan Orlando Hernández es un violador de derechos humanos y nunca le dijeron que no venga"

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, defendió el martes la decisión de la presidenta Xiomara Castro de no asistir a la IX Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles, EE.UU., debido a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y afirmó que la posición de la mandataria no afecta la "buena relación" que el país tiene con la Casa Blanca.

En una entrevista con la cadena CNN, el funcionario, quien acudió a la Cumbre en representación de Honduras, señaló que la determinación de la mandataria de izquierda no tiene que ver con una cuestión ideológica sino con un asunto "moral", y recordó que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, hoy juzgado por narcotráfico y posesión de armas en un tribunal de Nueva York, era invitado a estos cónclaves regionales.

"Juan Orlando Hernández fue un violador de derechos humanos en un narcoestado, un Estado fallido, ¿le negaron alguna vez el ingreso a alguna cumbre? Fue a las cumbres de las Américas y nunca le dijeron que no venga", sentenció el canciller.

El entrevistador de la cadena norteamericana preguntó a Reina si la adhesión de la mandataria hondureña a la decisión de no excluir a los tres países por presuntas violaciones a los derechos humanos no ponía a su nación en una "mala posición", a lo que el diplomático respondió: "Son países vecinos con los cuales guardamos relación. Nuestra política de no intervención en los asuntos internos ha sido planteada por la presidenta Castro desde su plan de Gobierno", indicó.

Asimismo, añadió que Tegucigalpa no tiene potestad para juzgar lo que ocurre internamente en otros países con los que tiene relación. "Si EE.UU. fuera el excluido de la Cumbre, igual Xiomara no hubiera asistido", aclaró.

El canciller sostuvo que la ausencia de la jefa de Estado no debería afectar la relación con la Casa Blanca que "continúa", y subrayó que la semana pasada Xiomara Castro recibió una llamada de la vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris.

La Cumbre de las Américas, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el 10 de junio, dejó expuestas las diferencias entre los gobiernos de la región respecto de la polémica exclusión, por parte del país anfitrión, de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En rechazo a la decisión de EE.UU., los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, Bolivia, Luis Arce, y la propia Xiomara Castro de Honduras anunciaron que no acudirán al encuentro.

Otros, como Alberto Fernández de Argentina o Gabriel Boric de Chile, se han pronunciado en contra de la decisión del gobierno de Joe Biden, pero confirmaron su presencia.