"Ningún grano va a ninguna parte para nadie": Ucrania pone sus condiciones para reanudar las exportaciones de trigo

Alexéi Danílov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, afirmó que no saldrán de Ucrania alimentos a menos que la seguridad del país esté garantizada.

Ucrania solo reanudará las exportaciones de trigo cuando su propia seguridad esté garantizada, afirmó este miércoles Alexéi Danílov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional del país.

Durante una entrevista con el canal de televisión local TSN, el alto funcionario citó una declaración del canciller ucraniano, Dmitri Kuleba, en la que decía "claramente que la primera cuestión es la seguridad, la segunda cuestión es la seguridad, la tercera cuestión es la seguridad".

"Si no se resuelve este problema y la seguridad de nuestro país no está garantizada, ningún grano va a ninguna parte para nadie. Porque para nosotros el tema de la seguridad tiene prioridad absoluta", aseveró Danílov. No obstante, el alto funcionario afirmó que el tema de la exportación de cereales "está bajo control" y que las autoridades ucranianas siguen comprometidas con sus obligaciones ante otros países. "Nadie quiere que haya hambre en el mundo", enfatizó.

Por otra parte, Danílov arremetió contra Rusia y acusó a Moscú de "crear artificialmente" obstáculos para impedir el tránsito del trigo ucraniano. Según dijo, el Kremlin lo hace para "apoderarse del mercado" y "chantajear a Europa".

Esta misma jornada, tras reunirse con su par turco Mevlut Cavusoglu, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, destacó que Moscú está dispuesto a celebrar una reunión en Estambul con la ONU, Turquía y Ucrania para tratar el tema de las exportaciones de granos.

Al mismo tiempo, el alto diplomático subrayó que los militares rusos y turcos están ahora discutiendo los detalles del desminado de los puertos ucranianos para posibilitar la exportación de esos alimentos. "Si las autoridades de Kiev están preparadas, estaremos encantados de cooperar", sostuvo. El ministro también aseveró que Moscú está dispuesto a "garantizar la seguridad de los buques que salen de los puertos ucranianos". "Rusia garantiza que si Kiev desmina los puertos, Moscú no aprovechará la situación en el marco de la operación militar", añadió.

Entre tanto, un tren con 11 vagones cargados con trigo llegó este miércoles a la península rusa de Crimea desde la ciudad de Melitópol (provincia ucraniana de Zaporozhie), que actualmente está bajo el control de militares rusos, informa RBC. El jefe de la administración civil-militar de Zaporozhie, Evgueni Bálitskiy, aseguró un día antes que los suministros del grano a Crimea se incrementarán en cientos de veces.