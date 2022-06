Rodolfo Hernández denuncia un plan de asesinato en su contra y cancela sus apariciones públicas hasta el día del balotaje presidencial en Colombia

El candidato a la Presidencia de Colombia por Liga de Gobernantes contra la Corrupción, el derechista Rodolfo Hernández, informó este jueves que tiene "la certeza" de que su vida "está en riesgo" y que planean asesinarlo a puñaladas durante un acto de masas, motivo por el cual ha decidido cancelar todas sus apariciones públicas hasta el día del balotaje, el próximo 19 de junio.

"En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal. Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones", dijo en un primer momento Hernández a través de Twitter.

El candidato derechista aludió a presuntas amenazas por parte de quienes llevan la campaña de su contrincante, Gustavo Petro. En particular, hizo referencia a videos filtrados y difundidos por el medio local Semana, que fueron grabados en 2021 durante reuniones privadas del Pacto Histórico y donde los participantes hablan de estrategias políticas y comunicacionales para enfrentar las entonces precandidaturas de Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez.

Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 9, 2022

"Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal. Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio", señaló Hernández.

Luego, en una rueda de prensa reseñada por medios locales, Hernández detalló: "Ya recibí la precaución de que están intentando matarme. Y esa matada no es a plomo; esa matada será a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar", aseguró el candidato.

En respuesta, su contrincante, Gustavo Petro, dijo que lo comprendía y le recordó que él ha "vivido décadas bajo amenaza" de muerte y aún "más en la presente campaña". Por esta razón, lo invitó a realizar debates televisados donde ambos contarían con toda la seguridad del caso.

"Ven y debates conmigo en televisión. Le decimos a Vicky [Dávila, directora de Semana] que te entregue todas las horas de grabación que tiene y me muestras un solo delito mío. Si lo haces, renuncio a mi campaña y ganas. El enjuiciado es usted. Tienes la oportunidad de equilibrar la carga. Ven a debatir", añadió Petro.