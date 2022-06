"El pescado se pudre por la cabeza, aunque no la tenga": YouTube elimina el canal de dos 'prankers' rusos que lograron engañar a George W. Bush

Los bromistas rusos Vladímir Kuznetsov y Alexéi Stoliarov, más conocidos como 'Vovan' y 'Lexus', informaron este jueves que YouTube eliminó de forma permanente su cuenta de reserva. Los humoristas resaltaron que no es la primera vez que la plataforma bloquea su canal sin dar razón ni explicación alguna.

"Por lo visto, esta vez nuestros videos no gustaron a las agencias del otro lado del océano, porque le hicieron un gran daño a su imagen. Estamos hablando de la broma a [el expresidente estadounidense] George W. Bush", comentaron en su cuenta de Telegram los bromistas, que en esa ocasión se hicieron pasar por el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski. En particular, 'Vovan' cree que la eliminación total se produjo en vista de que la entrevista con el exmandatario cayó bien entre la audiencia de habla inglesa.

Kuznetsov y Stoliarov añadieron que con este paso YouTube hace pensar una vez más que no es una plataforma "tan libre". "No se puede borrar todo Internet. El pescado se pudre por la cabeza, aunque no la tenga", expresaron, aludiendo a un extendido proverbio. Los blogueros instaron a sus seguidores a ver el contenido en la plataforma Rutube, el análogo ruso de YouTube.