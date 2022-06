Demandan a la presunta víctima de abusos sexuales del príncipe Andrés por "agredir sexualmente" a otra mujer vinculada al caso Epstein

Rina Oh, una de las supuestas víctimas de "abusos sexuales" por parte del fallecido depredador sexual y traficante de personas Jeffrey Epstein "y su banda", presentó esta semana una demanda judicial contra Virginia Roberts Giuffre, quien se hizo famosa como la denunciante del príncipe Andrés del Reino Unido en el infame escándalo. Roberts Giuffre, quien también sufrió abusos al verse involucrada en la red dirigida por el magnate estadounidense, ahora es señalada de "agredir sexualmente" a Oh.

Rina Oh, hoy de 43 años, alega que la agresión tuvo lugar en 2001 en la casa del depredador en el distrito de Manhattan (Nueva York, EE.UU.) y que Roberts Giuffre actuó "bajo la dirección de Epstein".

Epstein accuser Virginia Giuffre facing 'sexual assault' allegation from Rina Oh in lawsuit https://t.co/B6o78cBdMnpic.twitter.com/OSYYoedviC — New York Post (@nypost) June 8, 2022

"Entré en la sala de masajes y [ella] me tocó sin mi consentimiento; abusó sexualmente de mí", reveló la demandante en una entrevista con The New York Post. "Me quedé allí, congelada como una cierva. No me moví. Estaba en estado de shock. Me sentí muy avergonzada", aseveró.

La demanda de Oh, que se ha declarado "una víctima sexual de Epstein", aunque anteriormente se refería al líder de la red como su "novio rico y mayor", sostiene que en otra ocasión Roberts Giuffre "y otras mujeres la agredieron sexualmente mientras Epstein las observaba".

En su denuncia, la presunta víctima también alegó que Roberts Giuffre se encargaba de "preparar y llevarle muchas más chicas a Epstein, incluyendo menores de edad". Por su parte, el abogado de la demandada, Kat Thomas, aseveró al medio que "las acusaciones de agresión sexual" contra su cliente "no son ciertas".

La disputa entre las dos mujeres, según informa The New York Post, se inició el pasado mes de noviembre, cuando Oh presentó contra Roberts Giuffre una demanda por difamación en la que solicitó más de 10 millones de dólares, después que esta última tuiteara que ella "procuraba y participaba en el abuso de menores".

Medio año más tarde, Roberts Giuffre, a su vez, interpuso una contrademanda en la que afirma haber sido "víctima de juegos sexuales sadomasoquistas y de abusos físicos […] incluyendo cortes, cuchilladas y otras lesiones físicas", por parte de Oh, lo que la demandada refutó durante la entrevista diciendo que no es "ese tipo de persona".