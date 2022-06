"No puedo negarlo": Un alto funcionario de EE.UU. admite que los ingresos energéticos de Rusia aumentan pese a las sanciones

Un alto funcionario de EE.UU. ha admitido que Rusia está cosechando más ingresos de la venta de sus combustibles fósiles en comparación con las ganancias que obtenía antes de las sanciones en su contra tras el operativo militar en Ucrania. "No puedo negarlo", dijo Amos Hochstein, asesor principal para la seguridad energética del Departamento de Estado, al responder si Moscú recibe más beneficios del comercio de su gas y petróleo.

Hochstein enfatizó durante una audiencia ante la Subcomisión del Senado para Europa y Cooperación en Seguridad Regional que, aunque Rusia vende con descuentos sus hidrocarburos a China y la India, el repunte de los precios en el mercado global significa que ahora sus ingresos probablemente son mayores.

En este sentido, el alto cargo aseguró que instó a la India a no beneficiarse del petróleo ruso, mientras los consumidores en países occidentales tienen que pagar precios récord.

"He dicho: 'Miren, no tenemos sanciones secundarias que puedan prohibir sus compras a Rusia. Yo les pediría dos cosas: una, que no vayan demasiado lejos. Que no parezca que se están aprovechando del dolor que se está sintiendo en los hogares europeos y en EE.UU. Segundo, asegúrense de negociar bien, porque si no compran [el petróleo], nadie más lo hará", sostuvo el asesor.

Mientras, la agencia Bloomberg reportó esta semana que Nueva Delhi busca duplicar sus importaciones de crudo ruso a través de los suministros de la petrolera Rosneft. En mayo, las compras de petróleo ruso por parte de la India se duplicaron en comparación con abril hasta alcanzar unos 840.000 barriles diarios, según datos del analista de materias primas Kpler, citados por Reuters. La firma indica que en junio la cifra puede sobrepasar un millón de barriles por día.

En el caso de China, también se observó el incremento de las importaciones de petróleo ruso, aunque a tasas menores debido a los recientes confinamientos masivos por el covid-19, detalla el diario The Financial Times.