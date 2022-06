Abren una investigación penal en Francia por presunta ocultación de incidentes en una central nuclear

La Fiscalía de Marsella (Francia) ha abierto una investigación contra la compañía Électricité de France (EDF) en relación a una supuesta serie de episodios de ocultación de problemas de seguridad en una planta de energía nuclear.

A finales del año pasado, las autoridades recibieron una denuncia acerca de varios episodios ocurridos en la planta nuclear de Tricastin, al sur de Francia, que habrían puesto "en peligro" la vida de personas, informó el miércoles el diario Le Monde.

Los casos referidos también pueden ser calificados como "violaciones del código penal, del código medioambiental, del código laboral y de las normas relativas a las instalaciones nucleares", así como de presunto "hostigamiento" contra el propio denunciante, que califica lo ocurrido de "política de ocultación" de incidentes en materia de seguridad.

Entre otros los hechos punibles —que habrían tenido lugar entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021— destaca un aumento repentino de la energía producida en un reactor en 2017 y una inundación del mismo recinto ocurrida un año después, que no justificó la adopción de ninguna medida.

La empresa operadora EDF, mayoritariamente estatal, confirmó en declaraciones a The Wall Street Journal la investigación en curso y se declaró dispuesta a colaborar y a "mostrar la verdad". Por su parte, un abogado del denunciante, William Bourdon, precisó a Reuters que la denuncia fue presentada el pasado mes de noviembre. Desde entonces, la investigación no ha ido dirigida contra EDF, sino contra responsables no identificados ("contra X"), algo que permite a los fiscales indagar sobre las acciones de numerosas y diferentes partes. El pasado mes de mayo, la causa llegó a los fiscales de Marsella.

Antes de la apertura de la investigación, los problemas del sector energético ya trascendieron tras la reciente desconexión de la mitad de los reactores de Francia, país que obtiene el 70 % de su electricidad de las centrales nucleares. La serie de cierres coincidió con el aumento de los precios de la energía en Europa. Mientras tanto, el costo que conlleva inspeccionar y reparar las plantas puestas en servicio podría superar los 4.500 millones de euros (o 4.800 millones de dólares), según estimaciones recientes de EDF.