EE.UU. pide a la India restringir las compras de petróleo ruso para que "no parezca que se están aprovechando del dolor de los hogares" en Occidente

El asesor principal de seguridad energética del Departamento de Estado de EE.UU., Amos Hochstein, ha pedido a las autoridades de la India que restrinjan las importaciones de petróleo ruso, puesto que Washington no puede prohibirlo oficialmente por la falta de sanciones secundarias.

"En mis conversaciones con ellos [la India], he dicho: 'Miren, no tenemos sanciones secundarias y no podemos prohibir sus compras. Pero como realizan sus compras en Rusia, yo les pediría dos cosas: una, que no vayan demasiado lejos. Que no parezca que se están aprovechando del dolor que se está sintiendo en los hogares europeos y en EE.UU. Segundo, asegúrense de negociar bien, porque si no compran [el petróleo ruso], nadie más lo hará", dijo Hochstein este jueves durante una audiencia ante un comité del Senado.

Las importaciones de crudo ruso por parte de la India se duplicaron con creces en mayo con respecto a abril, alcanzando una cifra récord de más de 840.000 barriles diarios, y probablemente el volumen aumentará en junio, según datos del analista de materias primas Kpler.

"Que nadie se esté lucrando"

En ese contexto, Amos Hochstein recordo que las importaciones de crudo ruso por el país asiático tienen un "techo", aunque no proporcionó detalles. En cuanto a la posibilidad de imponer sanciones secundarias contra países como la India, el asesor del Departamento de Estado dijo que lo más importante es reducir los ingresos de Rusia.

Además, elogió el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Moscú, que incluye la prohibición parcial del petróleo ruso. "Nos gustaría ver cómo podemos usar esas sanciones para influir en un mercado más amplio fuera de EE.UU. y Europa, para que nadie se esté lucrando", agregó Hochstein durante su intervención citada por Reuters.

Por su parte, el senador demócrata Chris Murphy criticó las relaciones comerciales entre Moscú y Nueva Delhi, que "se han integrado profundamente" en ámbitos como el energético y la defensa. En caso de que eso afecte al vínculo indo-estadounidense, Washington podría "mirar hacia otro lado", advirtió.