El luchador Jeff Monson: "Los ataques a Donbass no se consideran una guerra porque EE.UU. ha sido cómplice en esa eliminación de inocentes"

El famoso luchador Jeff Monson, nacionalizado en Rusia en 2018, contó cuándo empezó efectivamente el conflicto militar en Ucrania.

El peleador retirado, nacido en Estados Unidos y quien obtuvo en 2016 la ciudadanía de la República Popular de Lugansk, cargó en un video contra la historia que circula en EE.UU. de que Rusia invadió Ucrania en febrero pasado injustificadamente.

"¿Sabían ustedes que la guerra en Ucrania empezó en el 2014, ocho años ya? Ucrania lleva ocho años atacando a gente en Lugansk y Donetsk", declaró Monson.

El peso pesado de artes marciales mixtas acusa que no se considera como guerra a que "Ucrania haya disparado a diario a la población civil, matando a miles de personas porque EE.UU. ha sido cómplice en la eliminación de inocentes".



"He visitado Donbass decenas de veces desde 2016. Y cada vez he visto obuses volando y cayendo sobre objetos civiles -centros comerciales, escuelas, hospitales, el aeropuerto, complejos residenciales- por la mañana, al amanecer. No van a oír nada de esto en los medios de comunicación [occidentales], pero esto empezó hace ocho años", subrayó.

El Ejército ruso se encuentra en las regiones de Donetsk y Lugansk ahora mismo, sostuvo, "liberando a estas personas de Ucrania" para que no vuelvan a temer los ataques.

Monson recordó que la guerra empezó luego de que la CIA ayudara a organizar un golpe de Estado en Ucrania para deponer al democráticamente elegido presidente Víktor Yanukóvich, después de que los "títeres de occidente", que llegaron al poder, prohibieran los partidos y medios prorrusos, que criticaban al nuevo Gobierno.

En mayo de 2014, Donetsk y Lugansk celebraron un referéndum en el que la mayoría votó por independizarse. "Tienen sus propias constituciones, sus Gobiernos, Policía y sistemas de educación. Ucrania no reconoció la voluntad del pueblo y lanzó una campaña militar contra ellos", indicó.

"Los medios occidentales describen a Rusia como agresor, pero déjenme preguntar: ¿quién más salvará a estas personas en Donetsk y Lugansk?", cuestionó.

Monson calificó como "bastante paradójico" que EE.UU. "pretenda ser un faro de la democracia" mientras las "dos repúblicas que utilizan herramientas democráticas, y no la violencia para obtener la soberanía, resultan ser bombardeadas durante ocho años consecutivos con morteros y misiles enviados por América".