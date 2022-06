Fallece a los 19 años la estrella de TikTok Cooper Noriega, horas después de hablar sobre la muerte a temprana edad

Cooper Noriega, estrella de TikTok, falleció el jueves a la edad de 19 años, apenas horas después de compartir en la plataforma un inquietante mensaje sobre morir a temprana edad, según informó el portal TMZ.

El joven fue hallado inconsciente en el parqueadero de un mall en las afueras de Los Ángeles, en EE.UU., por un transeúnte que dio aviso al 911. Los servicios médicos llegaron al lugar poco después, pero no pudieron reanimar a Noriega. Según las fuentes, el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que no hay sospechas de que haya podido ser un crimen, aunque todavía falta conocer los resultados de la autopsia.

Pocas horas antes de su muerte, Noriega publicó en su perfil de TikTok, donde tiene más de 1,7 millones de seguidores, un video donde se mostraba tumbado en la cama, con el texto: "¿Quién más piensa que se va a morir joven?"