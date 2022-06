El presidente de la UFC revela qué pelea "tiene mucho sentido en este momento" para el regreso de McGregor

'The Notorious' ha estado intensificando su entrenamiento y exhibiendo un nuevo físico musculoso, por lo que Dana White pronostica que su vuelta al octágono está cada vez más cerca.

Dana White, presidente de la UFC, declaró en una reciente entrevista con TMZ Sports que un enfrentamiento con el luchador de peso ligero Michael Chandler sería una ruta lógica para el regreso de Conor McGregor, quien no ha peleado desde que sufrió una lesión cuando fue derrotado ante Dustin Poirier el verano pasado.

"Realmente me gusta Chandler vs. Conor después de la última pelea de Chandler", dijo White. "Hay muchas peleas por hacer. No sé si esa será la elegida. Veremos cómo se ve el paisaje cuando Conor regrese".

De hecho, durante una entrevista tras derrotar a Tony Ferguson en el evento UFC 274 del mes pasado, Chandler apuntó a la posibilidad de enfrentarse a McGregor.

Este, por su parte, aseguró en su cuenta de Twitter que le parecía bien la idea e incluso promocionó la hipotética contienda entre ambos como un "espectáculo de fuegos artificiales".

Tras su última pelea, McGregor ocupó el puesto número 8 en el 'ranking' de la UFC, mientras que Chandler ocupó el puesto número 5, por lo que White considera que una pelea entre ambos "tiene mucho sentido en este momento".

Todavía no hay una línea de tiempo definitiva sobre el regreso de McGregor, pero White asegura que el día está cada vez más cerca, teniendo en cuenta que 'The Notorious' ha estado intensificando su entrenamiento y exhibiendo un nuevo físico musculoso.

"Creo que está mejorando. Está comenzando a aumentar su entrenamiento y espero que termine este año, o principios del próximo", pronosticó White.

Entre los fanáticos también se ha despertado el apetito por ver una pelea entre McGregor y el luchador de peso wélter, Jorge Masvidal. Sin embargo, White descartó a Masvidal por ser "demasiado grande" para McGregor.