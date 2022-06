Sky News: Parte de las armas occidentales enviadas a Ucrania podrían estar perdiéndose

Parte de los suministros de armas occidentales a Ucrania desaparecen, supuestamente, a causa del caos en el país, reportó este viernes Sky News.

Kristen Bayes, portavoz de la Campaña contra el Comercio de Armas, afirmó en declaraciones al canal británico que el suministro de armas a Ucrania es comprensible, si bien "no está exento de problemas". "Puedes pensar que estás entregando las armas a gente que conoces y te gusta, pero luego se venden a gente que no conoces en absoluto", advirtió.

Por su parte, Siemon Wezeman, investigador principal del programa de transferencias de armas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, señala que es difícil hacer un seguimiento de las armas cuando hay que suministrarlas a tal velocidad y existe el riesgo de que se "pierdan o desaparezcan en el caos".

Según Wezeman, ahora es poco lo que se puede hacer para resolver esta cuestión y sugiere poner en marcha un programa de recogida de armas entre los civiles en cuanto terminen las acciones militares.

Asimismo, advierte que las armas suministradas por Occidente a Ucrania podrían "acabar desapareciendo en el mercado negro".

Moscú ha indicado recientemente que las entregas de armas a Ucrania que Occidente lleva a cabo desde el inicio de la operación especial rusa van destinadas a prolongar el conflicto.

En particular, el embajador de Rusia en EE.UU., Anatoli Antónov, declaró este martes que la Casa Blanca puede tener como objetivo asegurar "una derrota" militar de Rusia en Ucrania, por lo que no parece lista "para negociar las condiciones para una solución" del conflicto. "Hoy veo solo el deseo de empeorar las cosas, […] de entregar armas al Gobierno irresponsable de Kiev, armas que traerán la muerte a los ucranianos y rusos de a pie, armas que no traen la paz, sino que solo contribuyen a la prolongación del conflicto", destacó.