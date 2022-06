Un 16 % de alemanes se saltan comidas debido al aumento de los precios de los alimentos

Casi uno de cada seis alemanes (16 %) se ha visto obligado a saltarse comidas con regularidad para poder llegar a fin de mes, según una encuesta realizada este martes por el Instituto de Nuevas Respuestas Sociales de Alemania, publicada por el diario local Bild. Además, un 13 % de los 1.002 encuestados admitieron que temen encontrarse en una situación similar si continúa el aumento de los precios de los alimentos.

De acuerdo con los resultados, los más afectados son los hogares con bajos ingresos, es decir, los que ganan menos de 1.050 dólares al mes, de los cuales el 32 % optan por no comer debido a motivos económicos. Mientras, el 17 % admitieron que algún día podrían llegar a pasar hambre para no gastar, y el 42 % afirmaron que no están dispuestos a saltarse comidas.

Además, un 42 % de los alemanes dijeron que se ven obligados a cocinar con más moderación y omitir ciertos ingredientes. Entretanto, un 41 % informaron que dependen de las ofertas y descuentos especiales de los supermercados para ahorrar y hacer frente a las dificultades económicas.