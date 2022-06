"No hay nada que sugiera que se esté gestando una recesión": La secretaria del Tesoro de EE.UU. responde a un comentario de Cardi B

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, reaccionó este viernes a un tuit de la rapera Cardi B en el que la artista preguntaba cuándo las autoridades anunciarán el inicio de la desaceleración económica.

"¿Cuándo creen que van a anunciar que vamos a entrar en recesión?", escribió en su cuenta de Twitter Cardi B.

Por su parte, Yellen indicó este viernes en un evento organizado por The New York Times que no cree que EE.UU. entre en recesión. "El gasto de los consumidores es muy fuerte, el gasto de inversión es sólido", argumentó la alta funcionaria, agregando que el país "tiene una economía muy fuerte". Asimismo, indicó que actualmente la nación norteamericana está "en pleno empleo o más allá".

"Sé que la gente está muy disgustada, y con razón, por la inflación, pero no hay nada que sugiera que se esté gestando una recesión", concluyó la titular del Departamento del Tesoro de EE.UU.

El viernes se publicó un reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. en el que se informa que el índice de precios al consumo incrementó 8,6 % durante los últimos 12 meses, incluido mayo. Se trata del mayor repunte de este indicador desde diciembre 1981.