"Me pondré de rodillas": El CEO de Starbucks confiesa que no consigue que el personal administrativo regrese al trabajo presencial

El director general de la cadena de cafeterías Starbucks, Howard Schultz, está haciendo todo lo posible para volver al personal administrativo a las oficinas tras la pandemia del covid-19, pero los empleados son reacios a abandonar su ambiente casero, según confesó el directivo.

Hablando durante el foro DealBook de The New York Times, Schultz afirmó: "No he tenido éxito, a pesar de todo lo que he intentado, para que nuestra gente vuelva a trabajar. Les he rogado. He dicho que me pondré de rodillas. Haré flexiones. Lo que quieran. Regresen. No, no están regresando al nivel que yo quiero".

Sin embargo, Schultz, de 69 años, no considera obligar a la plantilla a volver a sus lugares de trabajo en la oficina o renunciar.

"Saben, somos un grupo muy colaborativo y creativo. Me doy cuenta de que soy una persona de la vieja escuela y esta es una generación diferente. Llego a la oficina a las siete de la mañana y salgo a las siete de la noche. Estoy tratando de ser un ejemplo", explicó.

El directivo cree que la gente acabará por regresar a un horario presencial de "dos o tres días a la semana".

Lo importante para él es el nivel de productividad y, conforme a sus evaluaciones al respecto, "parece que la gente sí trabajan en casa".

