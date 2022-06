¿Regalar ojivas nucleares a Kiev? Moscú tacha la sugerencia de un eurodiputado polaco de amenaza para el planeta

La portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova, ha condenado la sugerencia formulada este domingo en una entrevista por el excanciller y expresidente del Parlamento polaco, el ahora eurodiputado Radoslaw Sikorski, de "regalar" a Kiev ojivas nucleares.

"Los políticos polacos controlados por una correa de transmisión estadounidense, exhiben ideologías extremistas, difunden el odio, alimentan el conflicto y amenazan ahora al planeta con una vulneración de la no proliferación nuclear", escribió la diplomática en Telegram. "Pero lo más importante es que ponen en peligro al pueblo polaco, arrastrándolo a un reparto nuclear del mundo", añadió.

Según recordó Zajárova, el exministro de Asuntos Exteriores de este país y "esposo de la propagandista rusófoba anglo- estadounidense Anne Applebaum" se había expresado en estos términos: "Rusia violó el Memorándum de Budapest y creo que nosotros, como Occidente, tendríamos derecho a regalar a Ucrania ojivas nucleares".

Un desliz 'histórico'

En 2014, Sikorski ya estuvo en el foco de un escándalo mediático relacionado con Ucrania cuando atribuyó una conversación, supuestamente ocurrida en el año 2008 entre los entonces primeros ministros de Rusia y Polonia, Vladímir Putin y Donald Tusk, respectivamente, en la que habrían hablado de dividir el territorio ucraniano entre Varsovia y Moscú.

Finalmente, el propio político se retractó de sus polémicas declaraciones, alegando que la memoria le había fallado, que merecieron incluso un comentario del entonces canciller Grzegorz Schetyna, quien aseguró que Sikorski "citó unas negociaciones que nunca tuvieron lugar". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también calificó los comentarios de Sikorski de falsos.

Incumplimiento del Memorándum de Budapest

El memorándum mencionado por el ahora eurodiputado fue firmado por Ucrania, Rusia, EE.UU. y Reino Unido el 5 de diciembre de 1994. Al firmar ese documento, Kiev se comprometió a deshacerse de su arsenal nuclear heredado de la Unión Soviética, almacenado hasta ese entonces en su territorio. Ucrania recibió a cambio las garantías de seguridad y de respeto a su soberanía por parte de los demás firmantes.

El pasado mes de febrero, días antes del inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania, el presidente de este país, Vladímir Zelenski, intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), donde amenazó con reconsiderar la renuncia de Kiev a la posesión de armas nucleares. Si en esa cumbre no se otorgaban a Ucrania nuevas garantías de seguridad —algo que efectivamente no sucedió—, Kiev, dijo Zelenski, tendría "todo el derecho" a considerar que el memorándum "no funciona y que todas las decisiones del paquete de 1994 quedan en entredicho".

Por su parte, Moscú recordó, también en febrero, que el Memorándum de Budapest iba acompañado de una declaración, firmada también por Francia (que no era garante de seguridad), en la que se requería que todos los firmantes se abstuvieran de violar los principios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), inclusive el principio de respetar los derechos de minorías étnicas, obligación que Ucrania venía ignorando desde 2014.